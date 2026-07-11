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﻿ 'புசு புசு' ஆம்லெட்

﻿ 'புசு புசு' ஆம்லெட்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:17 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:17 AM

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அ நிறம் | அளவு

- நமது நிருபர் -

எப்போதும் ஒரே விதமான ஆம்லெட் சாப்பிட்டு, போரடித்து விட்டதா. வித்தியாசமான ஆம்லெட் சாப்பிட விருப்பமா... 'புசு புசு' ஆம்லெட் முயற்சித்து பாருங்கள். சிறுவர்கள் முதல், பெரியவர்கள் வரை, அனைவருக்கும் பிடிக்கும். அதை எப்படி செய்வது என, பார்க்கலாமா...

தேவையான பொருட்கள்: l முட்டை - 3

l உப்பு - தேவையான அளவு

l மிளகாய் பொடி - அரை ஸ்பூன்

l வெண்ணெய் அல்லது எண்ணெய் - 1 ஸ்பூ ன்

செய்முறை: முதலில் முட்டைகளை உடைத்து, வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் கருவை தனித்தனி கிண்ணத்தில் ஊற்றவும். மஞ்சள் கருவை கரண்டியால் நன்றாக அடித்து கொள்ளவும். அதன் பின் முட்டையின் வெள்ளைப்பகுதியை, 8 முதல், 10 நிமிடம் கரண்டியால், நுரை பொங்கும் அளவுக்கு அடிக்கவும். வெள்ளைப்பகுதியை எவ்வளவு நன்றாக கலக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு ஆம்லெட் பஞ்சு போல, புசு புசுவென இருக்கும்.

அடுப்பில் தோசைக்கல் வைத்து, சிறிதளவு வெண்ணெய் அல்லது எண்ணெய் ஊற்றவும். காய்ந்ததும், அடித்து வைத்துள்ள முட்டையின் மஞ்சள் கருவை ஊற்றி, சமமாக பரப்பி விட்டு, அதன் மீது சிறிதளவு மஞ்சள் பொடி, உப்பு துாவவும். அதன் பின், முட்டையின் வெள்ளைப்பகுதியை பரவலாக ஊற்றவும். இதில் சிறிதளவு உப்பு, மிளகாய் பொடி துாவவும்.

மிதமான தீயில் இரண்டு நிமிடம் வேக வைக்கவும். ஆம்லெட்டின் ஒரு பக்கம் வெந்ததும், திருப்பி போட்டு இரண்டு பக்கமும் பொன்னிறமாக வேக வைத்தால், புசு புசு ஆம்லெட் தயார்.

தக்காளி சாஸ் அல்லது கிரீன் சட்னி தொட்டு சூடாக சாப்பிட்டால் சுவையாக இருக்கும். குட்டீஸ்கள் விரும்பி சாப்பிடுவர். காலை டிபனுக்கோ அல்லது பள்ளி முடிந்து வந்த பிறகோ செய்து கொடுக்கலாம்.

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