﻿ கர்ப்பிணி மனைவியை கொல்ல முயன்ற கணவர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:17 AM
பெங்களூரு: குழந்தை வேண்டாம் என்ற காரணத்தால், எட்டு மாத கர்ப்பிணி மனைவியை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்ய முயன்ற கணவர், கைது செய்யப்பட்டார்.
பெங்களூரு புறநகரின், ஹெசரகட்டா சாலையின், சிக்கபானவாராவில் வசிப்பவர் முகமதுபீர், 40. இவருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகியும், தனக்கு பல ஆண்டுகளாக அறிமுகம் உள்ள ஹசீனா, 35, என்பவரை, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
முகமதுபீருக்கு, குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதில் விருப்பம் இல்லை. எனவே, மனைவி ஹசீனாவை, இரண்டு முறை பலவந்தமாக கருக்கலைப்பு செய்ய வைத்தார். அவர் மூன்றாம் முறையாக கர்ப்பமடைந்ததால், கருக்கலைப்பு செய்ய சம்மதிக்கவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த முகமதுபீர், மனைவியை அடித்து சித்ரவதை செய்தார்.
எட்டு மாத கர்ப்பிணியான ஹசீனா, நேற்று முன்தினம் மதியம் உறக்கத்தில் இருந்தார். அப்போது கணவர் முகமதுபீர், துப்பட்டாவால் மனைவியின் கழுத்தை நெரித்து, கொலை செய்ய முயற்சித்தார். மனைவி மயங்கி விழுந்ததால், இறந்து விட்டதாக நினைத்து அங்கிருந்து தப்பியோடி விட்டார்.
சில மணி நேரத்துக்கு பின், மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த ஹசீனா, தன் பெற்றோருக்கு போன் செய்து, நடந்ததை கூறினார். உடனடியாக அங்கு வந்த குடும்பத்தினர், அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
சிக்கபானவாரா போலீஸ் நிலையத்தில், புகார் அளித்தனர்.போலீசாரும் முகமதுபீரை, தேடி கண்டுபிடித்து கைது செய்தனர். மனைவியை கொல்ல முயன்ற அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.