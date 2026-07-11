பெங்., வளர்ச்சியை தடுக்கும் மாபியா கும்பல் முதல்வர் சிவகுமார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
பெங்., வளர்ச்சியை தடுக்கும் மாபியா கும்பல் முதல்வர் சிவகுமார் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:30 AM
பெங்களூரு: ''பெங்களூரின் வளர்ச்சியை மாபியா கும்பல் தடுக்கிறது,'' என, முதல்வர் சிவகுமார் கூறியுள்ளார்.
பெங்களூரில் ஜி.பி.ஏ., சார்பில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி நடக்கிறது. எச்.ஏ.எல்., - ஹெச்.எஸ்.ஆர்., லே - அவுட், ஜெயநகர், சம்பிகே ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடக்கும், ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணிகளை முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
பின், அவர் கூறியதாவது:
ஜி.பி.ஏ., எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், நடைபாதைகள் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றும் பணி தொடரும். இதுவரை, 435 கி.மீ., நீள நடைபாதைகளில் இருந்த 9,878 ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. நடைபாதைகளில் நிறுத்தப்பட்டு இருந்த 1,800 தள்ளுவண்டிகள் எடுத்து செல்லப்பட்டுள்ளன. நடைபாதைகளை சீரமைக்கும் பணியும் மும்முரமாக நடக்கிறது.
நடைபாதையில் வியாபாரம் செய்த வியாபாரிகளை நாங்கள் கைவிட மாட்டோம். அவர்களுக்கு ஏற்கனவே அடையாள அட்டை வழங்கி இருந்தோம். ஆனால், நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. மீண்டும் அடையாள அட்டை வழங்கும் செயல்முறையை துவங்குவோம். இந்த அட்டை கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படும்.
பெங்களூரின் வளர்ச்சி விஷயத்தில் எதிர்க்கட்சிகளிடம் இருந்து வரும் விமர்சனங்களை ஏற்க தயாராக உள்ளோம். நகரின் வளர்ச்சியை தடுப்பதன் பின்னணியில் பெரிய 'மாபியா' கும்பல் உள்ளது.
வியாபாரிகளை மிரட்டி, ரவுடிகள் பணம் பறித்த சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதுபற்றியும் எங்களிடம் தகவல் உள்ளன. போலீஸ், ஜி.பி.ஏ., அதிகாரிகளுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்து உள்ளோம். துாய்மையான பெங்களூரு எங்கள் இலக்கு.
நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பால் சாலையில் நடந்து சென்ற 900 பாதசாரிகள், மூன்று ஆண்டுகளில் இறந்துள்ளனர். குடிமக்கள் வசதிக்காகவே, நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்படுகிறது.
தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகள் நிச்சயம் செய்து கொடுப்போம். யாருக்கும் சிரமம் ஏற்படுத்தாத இடத்தில், கடைகள் அமைக்க அனுமதி தருவோம். விஜயநகர் சுரங்கபாதை சந்தை பணிகள் விரைவில் முடிக்கப்படும் .
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.