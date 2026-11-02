நவ., 5ல்! பால் விலையை அடுத்து பஸ் கட்டணமும் உயர்கிறது: போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சுரேஷ் அறிவிப்பு
நவ., 5ல்! பால் விலையை அடுத்து பஸ் கட்டணமும் உயர்கிறது: போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சுரேஷ் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 10:24 PM
கர்நாடகாவில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை, தொடர்ந்து ஏறுமுகமாக உள்ளது. இம்முறை மழை பற்றாக்குறையால், நெல் உற்பத்தி குறைந்துள்ளது. இதன் விளைவாக அரிசிக்கு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதால், விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகமாக உள்ளது.
காய்கறிகள், உணவு தானியங்கள் விலையுடன், பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் ஏழைகள், நடுத்தர மக்கள் வாழ்க்கை நடத்துவது, பெரும் சவாலாக உள்ளது.
நஷ்டத்தை காரணம் காட்டி, மின் கட்டணத்தை உயர்த்தும்படி, எஸ்காம்கள் நெருக்கடி கொடுக்கின்றனர். இதற்கிடையே பால் உற்பத்தியாளர்களின் நெருக்கடிக்கு பணிந்த அரசு, பால் விலையை லிட்டருக்கு, 8 ரூபாய் உயர்த்தி, மக்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. நேற்று முதல் பால் விலை உயர்வு அமலுக்கு வந்தது.
மக்களுக்கு அடுத்த 'ஷாக்' கொடுக்க, அரசு தயாராகிறது.
போக்குவரத்துக்கழகங்களின் பஸ் பயண கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது. இது நவம்பர் 5ல், அமலுக்கு வரவுள்ளது. இதன் மூலம் காங்கிரஸ் அரசு, மாநில மக்களுக்கு, விலை உயர்வுவை அளித்துள்ளது.
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வுக்கு, வாக்குறுதி திட்டங்களே காரணம் என கூறப்படுகிறது. திட்டங்களுக்கு 60,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை தேவைப்படுகிறது. இதை சமாளிக்க, மக்களுக்கு சுமையை ஏற்றுகிறது என, பொது மக்களும், எதிர்க்கட்சியினரும் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
சிக்கபல்லாபூரில் நேற்று அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் அளித்த பேட்டி:
முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில், பஸ் பயண கட்டணத்தை உயர்த்துவது குறித்து, முடிவு செய்யும் பொறுப்பு, போக்குவரத்து துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
அதன்படி கட்டணத்தை உயர்த்த, துறை முடிவு செய்துள்ளது. எந்த அளவுக்கு உயர்த்த வேண்டும் என்பது குறித்து, நவம்பர் 4ல் நடக்கும் ஆலோசனை கூட்டத்தில், முடிவு செய்யப்படும்.
வரும் 5ம் தேதி, பஸ் பயண கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வரும். மாநில போக்குவரத்து கழகங்கள், ஆண்டுதோறும் 2,000 கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தை அனுபவிக்கின்றன. ஏற்கனவே, 9,000 கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தில் உள்ளன.
போக்குவரத்து கழகங்கள், தடைகள் இன்றி சுமூகமாக செயல்பட வேண்டும். போக்குவரத்து கழகங்களை நஷ்டத்தில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டுமானால், கட்டணத்தை உயர்த்துவது அவசியம்.
பால் விலை, பஸ் கட்டண உயர்வு குறித்து, மாநில அரசை, பா.ஜ., தலைவர்கள் விமர்சிக்கின்றனர். ஆனால் நடப்பாண்டு ஜனவரியில் இருந்து, ஐந்து முறை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டது. அப்போது மத்திய அரசிடம் பா.ஜ.,வினர் கேள்வி எழுப்பவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.