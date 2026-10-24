ஊதிய உயர்வு உட்பட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற...அரசுக்கு கெடு! அக்., 22 முதல் பஸ் ஸ்டிரைக் என சங்கங்கள் எச்சரிக்கை
ஊதிய உயர்வு உட்பட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற...அரசுக்கு கெடு! அக்., 22 முதல் பஸ் ஸ்டிரைக் என சங்கங்கள் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 07, 2026 11:06 PM
கர்நாடகாவில் அரசு பஸ்களில், மகளிர் இலவசமாக பயணம் செய்யும், சக்தி திட்டம் அமலில் உள்ளது. இதுபோன்ற பல காரணங்களால், போக்குவரத்து கழகங்கள் பல கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன.
இதனால், நான்கு போக்குவரத்து கழகங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, சம்பள நிலுவை தொகை வழங்கப்படவில்லை.
இதை கருதி, அரசு நிலுவை வைத்துள்ள, 38 மாத சம்பள பாக்கியை உடனே வழங்க வேண்டும்; புதிய ஊதிய திருத்தத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பன போன்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து, போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள், பெங்களூரு சுதந்திர பூங்காவில் நேற்றுபோராட்டம் நடத்தினர்.
அனுபவம் குறைவு
அப்போது, போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழுவினர் அளித்த பேட்டி:
போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பிரச்னையை கையாளுவதில், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷுக்கு அனுபவம் குறைவாக உள்ளது.
ஆனால், முன்னாள் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக இருந்த ராமலிங்கரெட்டிக்கு அனுபவம் அதிகம். அவர், போக்குவரத்து ஊழியர்களின் பிரச்னைகளை சிறப்பாக கையாண்டார்.
போக்குவரத்து கழகங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்குவதற்கு, அரசு ஊழியர்கள் காரணம் கிடையாது. இதற்கு, மாநில அரசின் நிர்வாகமற்ற திறனே காரணம்.முதலில், ஒரு அமைப்பை எப்படி கையாளுவது என்பதை, மாநில அரசு, போக்குரவத்து துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பொது போக்குவரத்துத்துறை என்பது லாபம், நஷ்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது.
போக்குவரத்து கழகங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்குகின்றன என்பதற்காக, ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்காமல் இருப்பது சரியில்லை. இதை, முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையாவிடமே கூறினோம்.போக்குவரத்து கழகங்கள் ஒன்றும் சோப்பு கம்பெனி கிடையாது. இங்கு யாரும் விலை நிர்ணயம் செய்ய முடியாது. இது, மக்களுக்கு சேவை செய்யும் அமைப்பு.
போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு முந்தைய பா.ஜ., அரசு 15 சதவீதம் சம்பள உயர்வு வழங்குவதாக அறிவித்திருந்தது. இதை, 11.5 சதவீதமாக காங்கிரஸ் அரசு தன்னிச்சையாக குறைத்து உள்ளது.
மேலும், 2024 ஜனவரி முதல் ஊதிய உயர்வு அமல்படுத்தப்பட இருந்தது. ஆனால், ஊதியம் உயர்த்தப்படவில்லை. இது தொடர்பாக பல முறை அரசுடன் பேச்சு நடத்தியும் பலனில்லை.
போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழுவின் கோரிக்கைகளை, மாநில அரசு தீர்க்க வேண்டும் என கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.இந்த உத்தரவும் கடைப்பிடிக்கப்படவில்லை.
சம்பள நிலுவை தொகை, ஊதிய உயர்வு, பழைய பஸ்களுக்கு பதிலாக புதிய பஸ்கள், ஊழியர்கள் மீது தேவையற்ற ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் போன்ற எங்களது கோரிக்கைகள் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.
இந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், வரும் 22ம் தேதி முதல், மாநிலம் முழுதும் அனைத்து போக்குவரத்து ஊழியர்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவர்.இவ்விஷயத்தில், முதல்வர் சிவகுமார் நல்ல முடிவு எடுப்பார் என நம்புகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் பேசினர்.