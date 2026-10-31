கர்ப்பிணிக்கு பிரசவ வலி காப்பாற்றிய பஸ் ஊழியர்

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ADDED : அக் 30, 2026 06:47 PM
குடகு: ஓடும் பஸ்சில் நிறைமாத கர்ப்பிணிக்கு, பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. அவரை பஸ் ஊழியர்கள், உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று, தாயையும், சேயையும் காப்பாற்றினர்.
குடகு மாவட்டம், மடிகேரி நகரில் இருந்து, விராஜ்பேட்டுக்கு நேற்று காலை, ராணி என்ற தனியார் பஸ், பயணியரை ஏற்றி சென்று கொண்டிருந்தது. இதில் அசாமை சேர்ந்த சுர்ஜா பானு என்ற நிறைமாத கர்ப்பிணியும் பயணித்தார். பஸ் சென்று கொண்டிருக்கும் போதே, இவருக்கு பிரசவ வலி துவங்கியது. ரத்தப்போக்கும் ஏற்பட்டது.
சூழ்நிலையை உணர்ந்த பஸ் ஓட்டுநர் ராஜேஷ், நடத்துநர் கிஷணும் உதவிக்கு வந்தனர். கர்ப்பிணியை இருக்கையில் பாதுகாப்பாக படுக்க வைத்தனர். அதன்பின் பஸ்சை வழியில் எங்கும் நிறுத்தாமல், விராஜ்பேட் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தி, அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
சிறிது நேரத்தில் அவருக்கு, அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது. பஸ் ஊழியர்கள் சரியான நேரத்தில் கர்ப்பிணியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்ததால், அவரும், குழந்தையும் உயிர் பிழைத்தனர்.
பஸ் ஊழியர்களை சக பயணியரும், டாக்டர்களும் பாராட்டினர்.