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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ 2013 சட்டசபை தேர்தல் பிரசார தகராறு அமைச்சர் முனியப்பா மீதான வழக்கு ரத்து

﻿ 2013 சட்டசபை தேர்தல் பிரசார தகராறு அமைச்சர் முனியப்பா மீதான வழக்கு ரத்து

﻿ 2013 சட்டசபை தேர்தல் பிரசார தகராறு அமைச்சர் முனியப்பா மீதான வழக்கு ரத்து

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:58 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:58 PM

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பெங்களூரு: கடந்த, 2013 மே மாத தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது, தங்கவயல் தொகுதி ராபர்ட்சன்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியை சேர்ந்த சங்கர் தரப்பினருக்கும், முன்னாள் மாவட்ட பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் லட்சுமி நாராயணா, முனியப்பா தரப்பினருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டது.

இரு தரப்பினரும் போலீசில் புகார் செய்திருந்தனர். முனியப்பா, லட்சுமி நாராயணா மீது வழக்கு பதிவானது.

இது தொடர்பான வழக்கு, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. விசாரணை நடந்து கொண்டிருந்தபோதே, 2019ல் இருதரப்புக்கும் இடையே நடந்த பேச்சு சுமூகமாக முடிந்தது.

இதையடுத்து, உயர் நீதிமன்றம், வழக்கை முடித்து வைத்தது. முனியப்பா, லட்சுமி நாராயணா குற்றமற்றவர்கள் என்று போலீசார் அறிக்கை தாக்கல் செய்தனர். இதை ஏற்காத சங்கர், முனியப்பா குற்றமற்றவர் என்பதை ஏற்காமல், மக்கள் பிரதிநிதிகள் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதை எதிர்த்து கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் முனியப்பா, லட்சுமி நாராயணா மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். இம்மனு நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன் நேற்று முன்தினம் விசாரணைக்கு வந்தது.

நீதிபதி தன் உத்தரவில் கூறியதாவது:

ஒரு வழக்கில் புகார்தாரர்களும், எதிர் புகார்தாரர்களும் தங்களுக்குள் உள்ள தகராறுகளை முடித்து கொண்டனர். அரசியல் காரணங்களுக்காக ஒருவர் மீது மட்டும் வழக்கை நடத்த முடியாது. புகார்தாரர்கள் சமரச ஒப்பந்தத்திற்கு கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

சமரசம் ஏற்பட்ட பின்னரும், வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொண்டது தவறு. எனவே, இந்த வழக்கையும், இது தொடர்பான விசாரணை நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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