﻿ குழந்தை பெற்ற சிறுமி இளைஞர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:29 PM
ஹூப்பள்ளி: சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய நபர் மீது, வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஹூப்பள்ளி மாவட்டம், கலகடகி தாலுகாவின், சலமட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த, 14 வயது சிறுமியை, அதே கிராமத்தின் வாலிபர், கடத்தி சென்று வீடு ஒன்றில் பல நாட்களாக அடைத்து வைத்து, பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார். சிறுமி கர்ப்பிணியானதும், அங்கேயே விட்டு தப்பியோடிவிட்டார்.
மகளை காணாமல் பெற்றோர் தேடி வந்தனர். வீட்டுக்கு வந்த சிறுமி நடந்ததை பெற்றோரிடம் கூறினார். அவர்கள் உடனடியாக கலகடகியில் டாக்டரிடம் அழைத்து சென்றனர். சிறுமியை பரிசோதித்த டாக்டர், சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிந்தும், பெற்றோரிடம் கூறவில்லை. வேறு நர்சிங் ஹோமுக்கு அனுப்பினார். அங்குள்ள டாக்டர்களும் சிறுமியின் நிலையை பெற்றோரிடம் கூறவில்லை.
இம்மாதம் 8ம் தேதி, சிறுமிக்கு வீட்டிலேயே பிரசவமாகி, பெண் குழந்தை பிறந்தது. அதிக ரத்த போக்கு ஏற்பட்டதால், கே.எம்.சி., மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
சிறுமியின் ஆவணங்களை பார்த்த போது, அவருக்கு, வெறும், 14 வயது என்பதை அறிந்த டாக்டர்கள், போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார்.
போலீசாரும் இளைஞர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, அவரை தேடுகின்றனர்.