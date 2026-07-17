'பப்' பெண் ஊழியரை கையை பிடித்து இழுத்த மஞ்சு மீது வழக்கு பதிவு
'பப்' பெண் ஊழியரை கையை பிடித்து இழுத்த மஞ்சு மீது வழக்கு பதிவு
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:55 PM
அன்னபூர்ணேஸ்வரிநகர்: 'பப்'பில் வேலை செய்யும் பெண் ஊழியரை கையை பிடித்து இழுத்ததாக, சமூக வலைத்தள பிரபலம் 'அமுக்கு டுமுக்கு' மஞ்சு மீது, ஐந்து பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவாகி உள்ளது.
பெங்களூரு அன்னபூர்ணேஸ்வரி நகரில் வசிப்பவர் மஞ்சு, 23. சமூக வலைத்தள பிரபலமான இவர், தனது ரசிகர்களால் 'அமுக்கு டுமுக்கு' மஞ்சு என அழைக்கப்படுகிறார். நடிகர், நடிகையர்களுடன் இணைந்து புகைப்படங்கள், வீடியோவும் எடுத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், கடந்த 9ம் தேதி அன்னபூர்ணேஸ்வரி நகரில் உள்ள பப்பில் மஞ்சு மது அருந்தினார். இதற்காக பில் தொகையை பெண் ஊழியர் கொடுத்தார். பில் செலுத்த மறுத்ததுடன், பெண் ஊழியரின் கையை பிடித்து மஞ்சு இழுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கு அந்த பெண் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால், ஆபாசமாக பேசி திட்டியுள்ளார். பப்பில் வேலை செய்யும் இன்னொரு பெண்ணுடன், வலுக்கட்டாயமாக செல்பி புகைப்படம் எடுக்கவும் முயன்றுள்ளார். இதை தட்டி கேட்ட பப் மேலாளரை தாக்க முயன்றதுடன், கொலை மிரட்டலும் விடுத்து, மஞ்சு அங்கிருந்து தப்பி சென்றார்.
இதுதொடர்பான வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. மஞ்சு மீது அன்னபூர்ணேஸ்வரி நகர் போலீஸ் நிலையத்தில், பப் நிர்வாகம் சார்பில் புகார் செய்யப்பட்டது.
புகாரின்படி, மஞ்சு மீது பாலியல் தொல்லை உட்பட 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவாகி உள்ளது. விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு போலீசார் சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். அவர் தலைமறைவாகி விட்டார்.