UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:54 PM
குடகு: காவிரி அன்னைக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில், தலைக்காவிரியில் இன்று காவிரி தீர்த்த உற்சவம் நடக்கிறது.
தலைக்காவிரியில் குறிப்பிட்ட சுப முகூர்த்த நேரத்தில், பிரம்ம குகையில் இருந்து தீர்த்த நீர் பொங்கி அலைகளாக மேலே எழும்பும். காவிரி அன்னை தங்களுக்கு நீர் வடிவில் காட்சி அளிப்பதாக, பக்தர்கள் பரவசம் அடைகின்றனர்.
கொடவா சமூக மக்களின் குடும்ப தெய்வமாக காவிரி அன்னை இருப்பதால், குகையில் இருந்து பெறப்படும் புனித நீரை தங்கள் வீடுகளுக்கு கொண்டு சென்று பத்திரமாக வைக்கின்றனர்.
இத்தனை புகழ்பெற்ற காவிரி தீர்த்த உற்சவம், சூரியன் துலா ராசிக்குள் பிரவேசிக்கும், சுப முகூர்த்த நேரத்தை கணித்து இன்று இரவு 7:50 மணிக்கு, புரோகிதர்கள் ரவிராஜ் ஆச்சார், குருராஜ் ஆச்சார் தலைமையில் தீர்த்த உற்சவம் நடக்கிறது.
பொதுவாக, அதிகாலை நேரத்தில் தான் காவிரி தீர்த்த உற்சவம் நடக்கும்.
இந்த முறை இரவு நடப்பதால் கூடுதல் பக்தர்கள் வரவும் வாய்ப்பு உள்ளதால் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.