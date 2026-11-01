கர்நாடகாவின் ஏழு அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசின் பதக்கம் அறிவிப்பு
கர்நாடகாவின் ஏழு அதிகாரிகளுக்கு மத்திய அரசின் பதக்கம் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 09:54 PM
பெங்களூரு: முன்னாள் ம.ஜ.த., - எம்.பி., பிரஜ்வல் ரேவண்ணா வழக்கை விசாரணை நடத்திய இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட கர்நாடகாவின் ஏழு அதிகாரிகளுக்கு, மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் செயல்திறன் பதக்கத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
குற்ற வழக்குகளை, விரைந்து விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைக்க செய்யும் அதிகாரிகள், சாதுர்யமாக, நேர்மையாக விசாரணை நடத்தும் அதிகாரிகளை அடையாளம் கண்டு, ஆண்டுதோறும், மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் செயல் திறன் பதக்கம் வழங்கி, கவுரவிக்கப்படுகின்றனர்.
நடப்பாண்டு இந்த விருதுக்கு, கர்நாடகாவின் ஏழு அதிகாரிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். இதில் பிரஜ்வல் ரேவண்ணாவின் பாலியல் பலாத்கார வழக்கில், விசாரணை அதிகாரியாக இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஷோபாவும் ஒருவர்.
மிகவும் சிக்கலான வழக்கை, சிறப்பாக விசாரணை நடத்தியதுடன், ஆதாரங்கள், சாட்சிகளை திரட்டி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து, பிரஜ்வலுக்கு தண்டனை கிடைப்பதில், அவர் தலைமையிலான குழுவினர், முக்கிய பங்கு வகித்தனர்.
டிஜிட்டல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சாட்சிகளை கண்டுபிடித்து, வழக்குகளை கண்டுபிடிக்க உதவிய, மைசூரின் தடயவியல் ஆய்வக அதிகாரி சந்திரசேகரும் பதக்கத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு உள்ளார்.