போக்குவரத்து கழகத்தின் பெயர் மாற்றம்

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ADDED : நவ 12, 2026 11:54 PM
பெங்களூரு: வடமேற்கு கர்நாடக சாலை போக்குவரத்து கழகத்தின் பெயரை, கித்துார் ராணி சென்னம்மா சாலை போக்குவரத்து கழகம் என மாற்றி மாநில அரசு நேற்று உத்தரவிட்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் நான்கு சாலை போக்குவரத்து கழகங்கள் உள்ளன. இவற்றின் கீழ் ஆயிரக்கணக்கான பஸ்கள் இயங்குகின்றன. இதில், என்.டபிள்யு.கே.ஆர்.டி.சி., எனும் வடமேற்கு கர்நாடக சாலை போக்குவரத்து கழகமும் அடங்கும்.
தார்வாட், ஹாவேரி, கதக், பாகல்கோட், பெலகாவி, உத்தர கன்னடா ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் இந்த பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தினமும் 5,300க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. லட்சக்கணக்கானோர் பயனடைகின்றனர்.
இந்த கழகத்துக்கு, கித்துார் ராணி சென்னம்மா சாலை போக்குவரத்து கழகம் என பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என, 2021ம் ஆண்டிலிருந்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், என்.டபிள்யு.கே.ஆர்.டி.சி. பெயரை, கித்துார் ராணி சென்னம்மா சாலை போக்குவரத்து கழகம் என மாற்றம் செய்து, மாநில அரசு நேற்று உத்தரவிட்டு உள்ளது.