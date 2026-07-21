அரசு மரியாதையுடன் சென்னம்மா உடல் அடக்கம் முதல்வர், மத்திய அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு
அரசு மரியாதையுடன் சென்னம்மா உடல் அடக்கம் முதல்வர், மத்திய அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:01 AM
ஹாசன்: முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் மனைவி சென்னம்மாவின் உடல், அரசு மரியாதையுடன் நேற்று அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் மனைவி சென்னம்மா, 89, உடல்நிலை பாதிப்பால், பெங்களூரில் கடந்த 18ம் தேதி காலமானார். அவரது உடல் பத்மநாப நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில், பொது மக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. அதன்பின், அவரது சொந்த ஊரான, ஹாசன் மாவட்டம், ஹொளேநரசிபுராவுக்கு ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது.
இங்குள்ள மாவினகெரே கிராமத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது உடலுக்கு பலரும் அஞ்சலி செலுத்தினர். இங்குள்ள ரங்கநாதசுவாமி மலை அடிவாரத்தில், தேவகவுடா குடும்பத்தினருக்கு சொந்தமான நிலம் உள்ளது.
இங்கு நேற்று மாலை சென்னம்மாவின் இறுதிச் சடங்குகள் நடந்தன. நேற்று மதியம் 3:00 மணியளவில் இறுதி சடங்குகள் நடக்கும் இடத்துக்கு அவரது உடல் வந்தது. தேவகவுடாவின் மூத்த மகன் ரேவண்ணா, அங்கிருந்து அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்தார்.
பெங்களூரு, ஜெ.பி.நகரின் திருமலகிரி லட்சுமி வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோவிலின் தலைமை அர்ச்சகர் கண்ணன் சுவாமிகள் தலைமையில், 15க்கும் மேற்பட்ட அர்ச்சகர்கள் மந்திரங்கள் ஓதி, ஒக்கலிகர் முறைப்படி சடங்குகளை நடத்தினர்.
முக்கிய பிரமுகர்கள் மலர் துாவி அஞ்சலி செலுத்திய பின்,சென்னம்மா உடல் மீது போர்த்தப்பட்டிருந்த மூவர்ண தேசிய கொடியை, முதல்வர் சிவகுமார் எடுத்து, மடித்து தேவகவுடாவிடம் ஒப்படைத்தார். 21 போலீசார் மூன்று முறை வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்கி மரியாதை செலுத்தினர்.
அதன்பின், சென்னம்மா உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. அவரது மகன்கள் ரேவண்ணா, குமாரசாமி, ரமேஷ் ஆகியோர் இறுதி சடங்குகளை செய்தனர்.
முதல்வர் சிவகுமார், மத்திய அமைச்சர்கள் பிரஹலாத் ஜோஷி, மனோகர் லால் கட்டார், சிவராஜ் சிங் சவுஹான், சோமண்ணா, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக், மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமி, மாநில பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா, அமைச்சர் கிருஷ்ண பைரேகவுடா, முன்னாள் அமைச்சர் செலுவ நாராயணசாமி உட்பட பல கட்சிகளின் தலைவர்கள், தொண்டர்கள், உறவினர்கள் பங்கேற்றனர்.
கர்நாடக சட்டம் - ஒழுங்கு கூடுதல் டி.ஜி.பி., ஹிதேந்திரா அளித்த பேட்டி:
முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் மனைவி உடல் அடக்கம் நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். எனவே பாதுகாப்புக்காக, 2,000க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நியமிக்கப்பட்டனர். அரசியல் தலைவர்களுக்காக, ஐந்து ஹெலிபேடுகள் அமைக்கப்பட்டன. ஐந்து எஸ்.பி.,க்கள், 15 டி.எஸ்.பி.,க்கள், 17 கே.எஸ்.ஆர்.பி., படைகள் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
.....புல் அவுட்.....
என் மனைவியை படுவலஹிப்பேவில் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பது என் விருப்பம். ஆனால் என் பிள்ளைகளின் ஆசைப்படி, ரங்கநாதசுவாமி மலை அடிவாரத்தில், இறுதி சடங்குகள் செய்தோம். ரங்கநாதரின் ஆசியால் நான் பிரதமரானேன். இதற்கு என் மனைவியும் காரணம்.
எனக்கு சக்தி கொடுத்ததே என் மனைவிதான். என் முன்னேற்றத்துக்கு குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் காரணம். அனைவருக்கும் என் மனைவி அன்னபூரணியாக இருந்தவர். அவரை இறைவனின் சன்னிதானத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். அவர் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும், எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தார். அதை பற்றி விவரிப்பது கஷ்டம்.
- ஹெச்.டி.தேவகவுடா, முன்னாள் பிரதமர்
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