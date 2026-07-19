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﻿ தங்கவயலில் மருத்துவ கல்லுாரி செட்டிநாடு நிறுவனத்துக்கு அனுமதி

﻿ தங்கவயலில் மருத்துவ கல்லுாரி செட்டிநாடு நிறுவனத்துக்கு அனுமதி

ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:06 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 11:06 PM

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தங்கவயல்: தங்கவயலில் உள்ள செட்டிநாடு நிறுவனத்துக்கு மருத்துவ கல்லுாரி நடத்த மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

தங்கவயலில் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு அனைத்து வசதிகளும் இருந்து வந்த தங்கச் சுரங்க நிறுவனத்தின் பி.ஜி.எம்.எல்., மருத்துவமனையை மூடிய பின், மருத்துவ வசதி இல்லாமல் இருந்து வருகிறது.

இதனால் தங்கவயலை சேர்ந்தோர் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பெங்களூரு, தமிழகத்தின் வேலுார், சென்னைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.

இம்மாவட்டத்தில் கோலாரில் ஆர்.எல்., ஜாலப்பா மருத்துவக் கல்லுாரி, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இதே போல தங்கவயலுக்கு அப்பால் 30 கி.மீ., தொலைவில், ஆந்திர மாநிலம் குப்பம் பகுதியில் பி.இ.எஸ்., மருத்துவக்கல்லுாரி திறக்கப்பட்டது. ஆயினும் தங்கவயலுக்குள் மருத்துவ வசதி இல்லை. இந்நிலையில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், சம்பரம் மருத்துவமனையை, செட்டி நாடு மருத்துவமனை நிர்வாகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது. இவர்களும், மருத்துவ சிகிச்சை முகாம்களை நடத்தினர். மருத்துவ கல்லுாரி நடத்த அனுமதி கோரினர்.

தற்போது, கர்நாடகாவுக்கு இரண்டு தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரிகளுக்கு, மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இதில், தங்கவயலின் செட்டிநாடு மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துக்கு, 2026- - 27ல் இருந்து எம்.பி.பி.எஸ்., படிப்புக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

இதன் மூலம் ஆண்டு தோறும், 150 மாணவர்கள் மருத்துவக் கல்வி படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இத்துடன் மருத்துவ துறையின் டிப்ளமோ படிப்புகளுக்கான கல்லுாரியும் திறக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தங்கவயல் மக்களுக்கு உயர் மருத்துவ சிகிச்சைக்கான வசதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகாவில் அரசு மருத்துவ கல்லுாரிகள் 24, தனியார் மருத்துவ கல்லுாரிகள் 51 என மொத்தம் 75 கல்லுாரிகள் உள்ளன. இதில், 15,395 சீட் கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

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