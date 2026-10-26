தேவகவுடா குடும்பத்தை ஒழிக்க ரூ.600 கோடிக்கு முதல்வர் ‘டீல்’
தேவகவுடா குடும்பத்தை ஒழிக்க ரூ.600 கோடிக்கு முதல்வர் ‘டீல்’
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 10:54 PM
பெங்களூரு: ‘‘முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் குடும்பத்தை அரசியல் ரீதியாக ஒழிக்க, தற்போதைய முதல்வர், 600 கோடி ரூபாய்க்கு டீல் செய்து உள்ளார்,’’ என, மத்திய கனரக தொழில் துறை அமைச்சர் குமாரசாமி தெரிவித்தார்.
பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
எங்கள் குடும்பத்தை அரசியல் ரீதியாக ஒழிக்க, தற்போதைய முதல்வர், பல தந்திரங்களை செய்துள்ளார். அதில் ஒன்று தான், 600 கோடி ரூபாய்க்கு டீல்.
அவற்றுள், ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரம் குறித்த விசாரணையும் நடந்து வருகிறது. நான் அவர்களுக்கு இன்னும் ஐந்து நாட்கள் அவகாசம் தருகிறேன்.
அவர்கள் என்ன செய்கின்றனர் என்பதை பார்ப்போம். கட்சியின் இளைஞர்கள் பயப்படக்கூடாது. போலீசார் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தாருங்கள். அவர்கள் அழைக்கும் போது செல்லுங்கள். அப்போது தான் அவர்களின் விசாரணை எந்த திசையில் செல்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும்.
சித்தராமையா, அவரது மகன் யதீந்திரா கூறியதை குறித்து கொண்டேன். இந்த விசாரணை குறித்தும் சித்தராமையாவுக்கு சந்தேகங்கள் உள்ளன.
ஒரு நபரும் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டரும், இந்த ரகசிய விசாரணையை மேற்கொண்டனர். முன்னாள் முதல்வருக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு உண்மையான குற்றவாளிகள் பிடிக்கப்பட வேண்டாமா...
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.