அமைச்சரவை விஸ்தரிப்பு முதல்வர் சிவகுமார் தகவல்

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ADDED : நவ 15, 2026 10:34 PM
பெங்களூரு: ‘‘குளிர்கால கூட்டத்தொடர் துவங்குவதற்கு முன், அமைச்சரவையில் காலியாக உள்ள இடங்கள் நிரப்பப்படும்,’’ என முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்தார்.
பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
அமைச்சரவையில் இரண்டு இடங்கள், காலியாக உள்ளன. இவற்றை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை பற்றி காங்கிரஸ் மேலிடத்திடம், ஏற்கனவே வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளோம். அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்த, விரைவில் டில்லிக்கு அழைப்பதாக மேலிடம் கூறியுள்ளது.
பெலகாவியில் சட்டசபை குளிர்கால கூட்டத்தொடர் துவங்குவதற்கு முன், அமைச்சரவையில் காலியாக உள்ள இடங்கள் நிரப்பப்படும்.
எனக்கும், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் இடையே உள்ள நல்லுறவை, பா.ஜ.,வினரால் சகிக்க முடியவில்லை. இதற்கு நான் எதுவும் செய்ய முடியாது. பிரதமருக்கு எவ்வளவு கவுரவம் அளிக்க வேண்டுமோ, அதை அளித்தே ஆக வேண்டும். அதே போல பிரதமரும், முதல்வருக்கு கவுரவம் அளிக்க வேண்டும்.
தேர்தலின் போது மோதலாம். வளர்ச்சி விஷயத்தில் ஒன்றாக இருக்கலாம் என, கூறினேன். அதன்படியே நடந்து கொள்கிறேன்.
ஹிரியூர் சட்டசபை தொகுதிக்கு, எப்போது இடைத்தேர்தல் தேர்தல் நடக்கும் என்பது பற்றி, எனக்கு தெரியாது. ஆனால் நாங்கள் தேர்தலுக்கு தயாராகிறோம். வரும் வாரம் நானே, ஹிரியூருக்கு சென்று மக்கள் சேவை நிகழ்ச்சி நடத்துவேன்.
எனது புதிய வீடு இன்னும் தயாராகவில்லை. நாள் நன்றாக உள்ளது என்பதால், ஹோமம் நடத்துகிறேன். சோனியா தொடர்பான புத்தகம், டில்லியில் நாளை (இன்று) வெளியிடப்படுகிறது. அதில் பங்கேற்க டில்லிக்கு செல்கிறேன். மாலையே பெங்களூரு திரும்புவேன்
பெலகாவி சுவர்ண விதான் சவுதாவில், குளிர் கால கூட்டம் நடத்துவது தொடர்பாக, சபாநாயகர் அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளையும் செய்வார்.
மேகதாது திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிக்கும்படி, பிரதமரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன். இந்த மண்ணின் சட்டப்படி, அனைவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். தமிழகத்தினர் அரசியல் நோக்கில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். சென்னையிலும் சட்ட வல்லுநர்கள் குழு உள்ளது.
சட்டத்தை பற்றி அவர்களும் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். ஆனால் அரசியலுக்காக பேச வேண்டுமே. அதற்காக தங்களின் கடமையை செய்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.