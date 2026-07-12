குற்றச்செயல்களில் போலீசார் ஈடுபடக்கூடாது: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் சிவகுமார் எச்சரிக்கை
குற்றச்செயல்களில் போலீசார் ஈடுபடக்கூடாது: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் சிவகுமார் எச்சரிக்கை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:19 PM
பெங்களூரு: ''எந்தவொரு போலீஸ் அதிகாரியும், குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது. ஈடுபட்டால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என, முதல்வர் சிவகுமார் கூறினார்.
பெங்களூரு விதான் சவுதா வளாகத்தில், மாநிலத்தின் மாவட்ட பிரிவுகளுக்கான, 32 அதிநவீன நடமாடும் தடயவியல் வேன்கள், 75 'பொலிரோ' வாகனங்களை போலீஸ் துறைக்கு, நேற்று முதல்வர் சிவகுமார் ஒப்படைத்தார்.
அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது:
இந்திய எல்லையில் ராணுவ வீரர் - மாநிலத்தில் போலீஸ். இந்த இருவரால் தான், நம் மாநிலமும், நாட்டில் உள்ள மக்களும் அமைதியாக வாழ முடிகிறது.
உறுதி போதை பொருள் நெட்வொர்க்கை முறியடித்த குழுவிற்கு, 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பரிசு வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
சமீபத்தில், கேரள உள்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் சென்னிதலா, என்னை சந்தித்து, கர்நாடக எல்லையை கடந்து, கேரள எல்லைக்குள் எந்த போதை பொருளும் நுழையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும்படி கோரிக்கை விடுத்தார். நம் மாநிலத்திற்குள் போதை பொருள் நுழைவது தடுக்கப்படும் என்று அவருக்கு உறுதி அளித்து உள்ளேன்.
போலீசாரின் கடின உழைப்பு, விசுவாசம், செயல் திறன் ஆகியவற்றால் இந்த பெயர் கிடைத்து உள்ளது. உங்களுக்கு சேவை செய்ய அரசு இரவு, பகலாக துணை நிற்கும். எவ்வித குற்றச்செயல்களிலும் போலீஸ் அதிகாரிகள் ஈடுபடக் கூடாது. ஈடுபட்டால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ராமர் கோவிலில் திருட்டு நடந்திருப்பதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நம் மாநிலத்தில் உள்ள முஜராய் துறையின் அனைத்து கோவில்களிலும் உண்டியல்களை வாங்குவது, பணத்தை எண்ணுவது, வங்கியில் செலுத்துவது என அனைத்தையும், உள்ளூர் தலைவர்களும், போலீஸ் அதிகாரிகள் வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று வழிகாட்டி உள்ளேன்.
நம் கடமை இது தொடர்பாக, பெலகாவியில் அறிவித்துள்ளேன். விரைவில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்.
இதுபோன்ற சம்பவம் நம் மாநிலத்தில் நடக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வது அவசியம். எந்த மதமாக இருந்தாலும், அது அரசின் அதிகார வரம்புக்குள் இருந்தால், அவற்றை பாதுகாப்பது நம் கடமையாகும்.
குற்றம் நடந்த பின், அதை தேடுவதை விட, குற்றங்கள் நடப்பதை தடுப்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பிரியங்க் கார்கே, இத்துறையில் மிகவும் ஆர்வமுடன் உள்ளார்.
கடந்த அரசின் ஆட்சி காலத்தில், அவர், எஸ்.ஐ., ஊழலை தனக்கே உரிய பாணியில் விசாரித்து, அரசு மற்றும் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். ஆள்சேர்ப்பில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும்.
பதவிகளுக்கான ஆள்சேர்ப்பில் தகுதியே முக்கிய அளவுகோல். அரசு உங்களுடன் இருக்கும். உங்கள் கடமையை நீங்கள் சரியாக செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
தடயவியல் துறைக்கான வேன்களை, முதல்வர் சிவகுமார் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.