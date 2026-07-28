மாநில நலனுக்காக ஒற்றுமையாக பணியாற்றுவோம் அனைத்து கட்சிகளுக்கு முதல்வர் அழைப்பு
மாநில நலனுக்காக ஒற்றுமையாக பணியாற்றுவோம் அனைத்து கட்சிகளுக்கு முதல்வர் அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 02:03 AM
- நமது நிருபர் -
''மாநில நலனுக்காக ஒற்றுமையாக பணியாற்றுவோம்,'' என்று, கர்நாடகாவின் அனைத்து கட்சி எம்.பி.,க்களுக்கு, முதல்வர் சிவகுமார் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
டில்லியில் உள்ள கர்நாடக பவனில், கர்நாடக அனைத்து கட்சி எம்.பி.,க்களுடன் முதல்வர் சிவகுமார், துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர், அமைச்சர்கள் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினர்.
இதில், சிவகுமார் பேசியதாவது:
எனக்கு, நமது மாநில மக்கள் நலன் தான் முக்கியம். இதற்காக அனைவரும் ஒற்றுமையாக பணியாற்றுவோம். இவ்விஷயத்தில் அரசியலை ஒதுக்கி வைப்போம். நமது மாநிலத்தில் நிலுவையில் உள்ள திட்டங்களுக்கு, மத்திய அரசின் ஒப்புதல் பெறுவதற்கு உங்கள் ஒத்துழைப்பு அவசியம்.
சமீபத்தில் டில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நான் சந்தித்த போது, 'இந்த ஆண்டு கடுமையான வறட்சி ஏற்படும்' என்று எச்சரித்திருந்தார். அலமாட்டி, ஹாரங்கி அணைகளை தவிர மற்ற அணைகள் கிட்டத்தட்ட வறண்டுவிட்டன.
இந்த நிலை தொடர்ந்தால் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும். நிலைமை குறித்து பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதி உதவி கேட்டுள்ளேன். அணையில் உள்ள நீர்மட்டத்தை கண்காணித்து, பயிர் விதைப்பு செய்யும்படி விவசாயிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளேன்.
துங்கபத்ரா அணை மதகுகள் புதிய கதவு திறப்பு விழாவில், மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சர் சி.எஸ்.பாட்டீல் முன்னிலையில், நான், ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநில முதல்வர்கள் ஒன்று கூடினோம்.
துங்கபத்ரா ஆற்றின் 30 டி.எம்.சி., தண்ணீரை சேகரிக்க சமநிலை அணை கட்ட மூன்று மாநில முதல்வர்களும் ஒப்பு கொண்டோம். கோதாவரி, கிருஷ்ணா, பெண்ணார், காவேரி ஆறு களை இணைக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்பு கொண்டோம்.
மேகதாது திட்டம் தொடர்பாக கர்நாடகாவுக்கு ஆதரவாக உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கூறியுள்ளது. நமது மாநில நிலத்தில் அணை கட்ட மற்ற மாநிலங்கள் அனுமதி தேவை இல்லை என்று, மத்திய அரசு தெளிவாக கூறியுள்ளது.
நிலுவையில் உள்ள நமது மாநில திட்டங்களை நிர்வகிக்க, கர்நாடக பவனில் புதிய அமைப்பு செயல்படுத்தப்படும். இந்த அமைப்பினர் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் வழங்குவர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர்கள் பிரஹலாத் ஜோஷி, ஷோபா உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.