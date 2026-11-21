சரியாக பணியாற்றாவிடில் இடமாற்றம் போலீஸ் கமிஷனர்களுக்கு முதல்வர் எச்சரிக்கை
சரியாக பணியாற்றாவிடில் இடமாற்றம் போலீஸ் கமிஷனர்களுக்கு முதல்வர் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:46 PM
பெங்களூரு: ‘‘சரியாக பணியாற்றவில்லை என்றால் இடமாற்றம் செய்யப்படுவீர்கள்,’’ என, பெங்களூரின் புதிய போலீஸ் கமிஷனர்களுக்கு, முதல்வர் சிவகுமார் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் உள்ள மாநாட்டு அரங்கில், பெங்களூரின், 5 மண்டலங்களின் புதிய போலீஸ் கமிஷனர்கள், உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
அப்போது அவர் பேசியதாவது:
பெங்களூரில் குற்றங்களை தடுக்கும் வகையிலும், குற்றவாளிகள் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும், புதிதாக ஐந்து கமிஷனர் அலுவலகங்களை உருவாக்கி, ஐந்து பேரை கமிஷனர்களாக நியமித்து உள்ளோம்.
நீங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கி உள்ளோம். பொருளாதார, போக்குவரத்து குற்றமாக இருந்தாலும் சரி, வெறுப்பு பேச்சாக இருந்தாலும் சரி. முழுமையாக கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மக்கள் பாதுகாப்பு தான் முக்கியம்.
நியூயார்க் டைம்ஸ் பெங்களூரை பற்றி, நல்ல முறையில் எழுதுகிறது. பெங்களூரு உலகளாவிய நகரமாக மாறியுள்ளது. மும்பை, விசாகப்பட்டினத்தில் கடல் இருந்தாலும், மக்கள் பெங்களூரை நோக்கியே வருகின்றனர்.
அரசுக்கு, நீங்கள் நல்ல பெயர் வாங்கி கொடுங்கள். சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களை கண்டறிந்து, பெங்களூரின் 5 கமிஷனர் அலுவலகங்களுக்கு கமிஷனர்களாக நியமித்து உள்ளோம்.
நீங்கள் சரியாக பணியாற்றவில்லை என தெரிந்தால், அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் இடமாற்றம் செய்யப்படுவீர்கள். போலீஸ் நிலையங்கள் ரியல் எஸ்டேட் வணிக மையமாக மாறுவதை தடுங்கள். உங்களை நிரூபிக்க இது நல்ல வாய்ப்பு. இதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.