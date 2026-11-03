விவசாயிகளுக்கு நெருக்கடி தரக்கூடாது வங்கிகளுக்கு கூட்டுறவு அமைச்சர் உத்தரவு
விவசாயிகளுக்கு நெருக்கடி தரக்கூடாது வங்கிகளுக்கு கூட்டுறவு அமைச்சர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 07:35 PM
உத்தரகன்னடா: ‘‘வறட்சியால் நெருக்கடியில் உள்ள விவசாயிகளிடம் வங்கிகள் கடனை வசூலிக்க நெருக்கடி தரக்கூடாது, என கூட்டுறவு துறை அமைச்சர் லட்சுமண் சவதி தெரிவித்துள்ளார்.
உத்தரகன்னடாவின், கார்வாரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
கடந்த 50 ஆண்டுகளிலேயே, இம்முறை மிகவும் குறைவான மழை பெய்துள்ளது. மழை பற்றாக்குறையால், வறட்சி நிலவுகிறது. 54 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கும்படி, மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்துகிறோம்.
இது குறித்து பிரதமர் மற்றும் மத்திய விவசாயத்துறை அமைச்சரை சந்திக்க, அனைத்து கட்சிகளின் குழு அழைத்து செல்லப்படுவர்.
மாநிலத்தின் 230க்கும் மேற்பட தாலுகாக்கள், வறட்சி பாதித்தவையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. வறட்சியால் விவசாயிகள் விளைச்சலை இழந்து, நஷ்டம் அடைந்துள்ளனர். எனவே இவர்களிடம் கடனை கட்டும்படி, வங்கிகள் நெருக்கடி கொடுக்க கூடாது.
கடனுக்காக விவசாயிகளின் சொத்துக்களை ஜப்தி செய்வதோ, ஏலம் விடுவதோ கூடாது என, அரசு ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளது. விவசாயிகளின் நலனை காப்பாற்ற, அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும்.
கரும்பு விவசாயிகளின் கோரிக்கை குறித்து அரசு பரிசீலிக்கிறது. கரும்பு விலை நிர்ணயிப்பது குறித்து, அரசு, விவசாயிகள் மற்றும் சர்க்கரை ஆலைகளின் உரிமையாளர்கள் இடையே, ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்துவது குறித்து முதல்வர் ஆலோசிக்கிறார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.