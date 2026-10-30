கொரட்டகரே நகரில் விளையாட்டு அரங்கமாக மாறும் கல்லுாரி மைதானம்
கொரட்டகரே நகரில் விளையாட்டு அரங்கமாக மாறும் கல்லுாரி மைதானம்
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 10:57 PM
- நமது நிருபர் -
விளையாட்டு வீரர்களின் வசதிக்காக, கொரட்டகரேவில், கல்லுாரி மைதானத்தை, விளையாட்டு அரங்கமாக மாற்றும் பணிகள் மும்முரமாக நடக்கின்றன.
துமகூரு மாவட்டம், கொரட்டகரே நகரில், தரமான விளையாட்டு அரங்கம் இல்லை. விளையாட்டு வீரர்கள் பயிற்சி பெற, சரியான அடிப்படை வசதிகள் இல்லை.
துமகூரில் கிரிக்கெட், ஹாக்கி, கால் பந்து உட்பட, பல்வேறு விளையாட்டுத் திறன் கொண்ட இளைஞர்கள், இளம் பெண்கள், மாணவ, மாணவியர் உள்ளனர். இவர்களுக்காக விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்க வேண்டும் என, பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை இருந்தது.
இதன்படி, கொரட்டகரே நகரின், ஜூனியர் கல்லுாரி மைதானத்தை, விளையாட்டு அரங்கமாக மாற்ற, விளையாட்டுத் துறை முடிவு செய்தது. தற்போது மூன்று கோடி ரூபாய் செலவில், பணிகளும் மும்முரமாக நடக்கின்றன.
புதிய விளையாட்டு அரங்கில் விளையாட்டு வீரர்களுக்குத் தேவையான, அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்படுகின்றன. பார்வையாளர்களின் கேலரி, ஓட்டப்பந்தய டிராக், அந்தந்த விளையாட்டுகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள், மின்விளக்குகள், கழிப்பறை உட்பட, அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்படுகின்றன.
விளையாட்டு அரங்கை ஒட்டியபடி, 60 லட்சம் ரூபாய் செலவில் பூங்கா, வாக்கிங் டிராக், ஓய்வெடுக்க இருக்கைகள் பொருத்தப்படுகின்றன. புதிய விளையாட்டு அரங்கில், 4.21 கோடி ரூபாய் செலவில், உள்விளையாட்டு அரங்கமும் அமைக்கப்படுகிறது.
தரை விரிப்பு, பெண்கள், ஆண்களுக்கு தனித்தனி உடற்பயிற்சி மையம், தனித்தனி கழிப்பறைகள், யோகா பயிற்சிக்கு தனி அறை, விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஓய்வறை உள்ளிட்டவை கட்டப்படுகின்றன.
விளையாட்டு வீரர்கள் கூறியதாவது:
கொரட்டகரேவில் விளையாட்டு மையம் அமைக்கப்படுவது, மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உள் விளையாட்டு அரங்கமும் அமைக்கப்படுவதால், விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். பயற்சி பெற வேறு இடத்துக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. விரைவில் பணிகளை முடித்து, விளையாட்டு வீரர்களின் பயன்பாட்டுக்கு விட வேண்டும்.
விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தி, விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். பயிற்சி முகாம்களை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.