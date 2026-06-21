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/ஸ்பெஷல்/லைப் ஸ்டைல்/சுற்றுலா/﻿ மனதை மகிழ்விக்கும் பூந்தோட்டங்களை காண குண்டுலுபேட் வாருங்கள்! மனதை மகிழ்விக்கும் பூந்தோட்டங்களை காண குண்டுலுபேட் வாருங்கள்!

﻿ மனதை மகிழ்விக்கும் பூந்தோட்டங்களை காண குண்டுலுபேட் வாருங்கள்! மனதை மகிழ்விக்கும் பூந்தோட்டங்களை காண குண்டுலுபேட் வாருங்கள்!

﻿ மனதை மகிழ்விக்கும் பூந்தோட்டங்களை காண குண்டுலுபேட் வாருங்கள்! மனதை மகிழ்விக்கும் பூந்தோட்டங்களை காண குண்டுலுபேட் வாருங்கள்!

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:43 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:43 PM

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- நமது நிருபர் -

தங்க நிறத்தில் மின்னும் சூரியகாந்தி பூக்கள், கண்களை குளிர்விக்கும் செண்டுப்பூக்களின் வயல்கள், நறுமணம் வீசும் ரோஜா தோட்டங்களை ரசிக்க விரும்புவோர், சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டத்தின், குண்டுலுபேட்டுக்கு வர வேண்டும். கண்களை குளிர்விக்கும் பூந்தோட்டங்களை ரசிக்கலாம்.

சாம்ராஜ்நகர் மாவட்டம், குண்டுலுபேட் தாலுகாவில், பல்வேறு சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன. குண்டுலுபேட், சுற்றுலா பயணியர் விரும்பும் இடங்களில் ஒன்றாகும். இங்கு பூந்தோட்டங்கள் அதிகம் உள்ளன. இதே காரணத்தால், இத்தாலுகாவை,'இந்தியாவின் பூந்தொட்டி' என, அழைக்கின்றனர்.

மைசூரு - ஊட்டி நெடுஞ்சாலையில், தங்க நிறத்தில் கண்களை பறிக்கும் சூரியகாந்தி, வண்ண மயமான ரோஜா, பூத்து குலுங்கும் செண்டுப்பூக்களின் தோட்டங்கள் உள்ளன.

பண்டிப்பூர் தேசிய பூங்கா, ஊட்டி, வயநாடுக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணியர், குண்டுலுபேட் நகரை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள, சூரியகாந்தி, செண்டுப்பூ, ரோஜாப்பூக்கள் உட்பட, பல்வேறு பூந்தோட்டங்கள், சுற்றுலா பயணியரை தன் வசம் ஈர்க்கின்றன.

ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் வரை, அப்பகுதிகளில் பூக்கள் மலரும் காலமாகும். இந்த காலத்தில் குண்டுலுபேட் தாலுகாவின் கிராமங்கள், வண்ணமயமான பட்டுச்சேலைகளை விரித்து போட்டது போன்று, அழகாக தென்படுகின்றன.

இதை ரசிப்பதற்காகவே தினமும் பெருமளவில் சுற்றுலா பயணியர், புகைப்பட கலைஞர்கள், இயற்கை ஆர்வலர்கள், காதலர்கள், புதுமண தம்பதியர் குவிகின்றனர்.

சில விவசாயிகள் குறிப்பிட்ட தொகையை பெற்றுக்கொண்டு, தங்கள் தோட்டங்களை பார்வையிட, போட்டோ, வீடியோ எடுக்க வாய்ப்பு அளிக்கின்றனர். அமைதியான சூழ்நிலையில், அழகான பூக்களின் நடுவே அமர்ந்து பொழுது போக்கிவிட்டு, மன நிறைவோடு திரும்பும் காட்சிகளை, தினமும் காணலாம்.

அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் போட்டோக்கள் எடுக்க, நல்ல வெளிச்சம் கிடைக்கிறது.

இங்கிருந்து சிறிது தொலைவிலேயே, பண்டிப்பூர் தேசிய பூங்காவும் உள்ளது. ஒரே நாளில் பூந்தோட்டங்கள், வன விலங்குகளையும் கண்டு ஆனந்திக்கலாம். நகரங்களில் பரபரப்பான வாழ்க்கையில் இருந்து விடுபட்டு, இயற்கையின் மடியில் பொழுது போக்க விரும்புவோருக்கு, குண்டுலுபேட் பெஸ்ட் சாய்ஸ்

பெங்களூரில் இருந்து, 202 கி.மீ., மைசூரில் இருந்து 59 கி.மீ., மாண்டியாவில் இருந்து, 100 கி.மீ., மங்களூரில் இருந்து 305 கி,மீ., சாம்ராஜ்நகரில் இருந்து, 34 கி.மீ.,யில் குண்டுல்பேட் உள்ளது.

கர்நாடகாவின் முக்கிய நகரங்களில் இருந்து, குண்டுல்பேட்டுக்கு போதுமான அளவில் கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., பஸ்கள், ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

தனியார் பஸ் வசதியும் உள்ளது. குண்டுலுபேட்டில் தங்குவதற்கு தரமான ஹோட்டல்கள், ரிசார்ட்டுகள் உள்ளன. விடுமுறை நாட்களில் இங்கு தங்கி, பூந்தோட்டங்கள் உட்பட, பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை ரசிக்கலாம்!

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