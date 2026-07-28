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﻿ பெண் ஊழியருக்கு பாலியல் தொல்லை: அதிகாரிக்கு பாடம் புகட்டிய ஆணையம்

﻿ பெண் ஊழியருக்கு பாலியல் தொல்லை: அதிகாரிக்கு பாடம் புகட்டிய ஆணையம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:58 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:58 AM

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மங்களூரு: ஏ.பி.எம்.சி., அலுவலகத்தில் பெண் ஊழியருக்கு, பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அதிகாரிக்கு, பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவுகள் ஆணையத்தினர் சரியான பாடம் புகட்டினர்.

தட்சிணகன்னடா மாவட்டம், மங்களூரு நகரில் உள்ள ஏ.பி.எம்.சி., அலுவலகத்தில் கடந்த இரண்டரை ஆண்டாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் பெண் ஒருவர், 'டி' குரூப் ஊழியராக பணியாற்றுகிறார்.

இவருக்கு திருமணமாகி, இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இதே அலுவலகத்தில் ஏ.பி.எம்.சி., செயலராக பணியாற்றும் மோகன், அப்பெண்ணை தொடுவது, ஆபாசமாக பேசுவது என பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார்.

பணத்தாசை அப்பெண்ணுக்கு மாதந்தோறும் 15,000 ரூபாய் ஊதியம் கிடைக்கிறது. தன் ஆசைக்கு பணிந்தால், ஊதியத்தை 25,000 ரூபாயாக உயர்த்துவதாக, பணத்தாசை காட்டினார். அப்பெண் சம்மதிக்காத காரணத்தால், அவரை அலுவலக பணியில் இருந்து நீக்கி, கழிப்பறையை சுத்தம் செய்வது, பெருக்கி குப்பை அள்ளும் பணியில் ஈடுபடுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

ஜூலை 25ம் தேதி, அப்பெண்ணுக்கு போன் செய்த மோகன், 'நீ என் ஆசைக்கு இணங்கியே ஆக வேண்டும். இதற்கு சம்மதம் என்றால், வரும் திங்கட் கிழமையன்று, பச்சை நிற சேலை அல்லது அதே நிறத்தில், வேறு உடை அணிந்து வா. நீ பச்சை நிற உடை அணிந்து வந்தால், சம்மதம் என எடுத்து கொள்கிறேன்' என்றார்.

இந்த விஷயத்தை, அப்பெண் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவுகள் ஆணைய உறுப்பினர் பிரதிபாவின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றார். கோபமடைந்த அவர், ஏ.பி.எம்.சி., அதிகாரி மோகனுக்கு பாடம் புகட்ட முடிவு செய்தார்.

நேற்று காலையில் பிரதிபா தலைமையில், பச்சை நிற சேலை அணிந்த பெண்கள் கூட்டமாக, ஏ.பி.எம்.சி., அலுவலகத்துக்கு சென்றனர். மோகனை வார்த்தைகளால் வறுத்தெடுத்தனர்.

எச்சரிக்கை 'உன் பாக்கெட்டில் இருந்து பெண் ஊழியருக்கு ஊதியம் கொடுக்கிறாயா? பணியாற்றும் இடத்தில், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும். உன் மீது புகார் அளித்ததால், அவரை பணியில் இருந்து நீக்க கூடாது. இந்த சம்பவம் குறித்து ஏ.சி.பி., போலீஸ் கமிஷனர் மற்றும் பனம்பூர் போலீஸ் நிலையத்திலும், புகார் அளிக்கப்படும்' என அவரை எச்சரித்தனர்.

பச்சை நிற சேலையுடன், பெண்கள் கூட்டமாக வந்ததை கண்டு, பயத்தில் வெலவெலத்த மோகன், பதிலளிக்க முடியாமல் திணறினார்.

தகவலறிந்து அங்கு வந்த பனம்பூர் போலீசார், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் புகார் பெற்று, வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிப்பதாக கூறினர். அதன்பின் பெண்கள் அங்கிருந்து சென்றனர்.

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