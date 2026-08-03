கித்வாய் மருத்துவமனை ஊழல் விசாரிக்க கமிட்டி அமைப்பு
கித்வாய் மருத்துவமனை ஊழல் விசாரிக்க கமிட்டி அமைப்பு
ADDED : ஆக 02, 2026 11:08 PM
பெங்களூரு: கித்வாய் புற்றுநோய் மருத்துவமனையில், நடந்ததாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து, விசாரணை நடத்த கமிட்டி அமைத்து, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
பெங்களூரின் மரிகவுடா சாலையில், கித்வாத் புற்றுநோய் மருத்துவமனை உள்ளது. இது, கர்நாடகாவின், அரசு சார்ந்த ஒரே புற்றுநோய் மருத்துவமனையாகும்.
இங்கு சிகிச்சை பெற, வெளி மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி, வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் நோயாளிகள் வருகின்றனர். இந்த மருத்துவமனையில், அதிநவீன உபகரணங்கள் உள்ளன.
அனைத்து விதமான புற்றுநோய்களுக்கும், நவீன சிகிச்சை கிடைக்கிறது. இதனால் இங்கு வரும் நோயாளிகள் எண்ணிக்கை, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இத்தகைய மருத்துவமனையில், ஊழல் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
நிதி நிர்வகிப்பு, மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவது, டெண்டரில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக, கித்வாய் மருத்துவமனை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஆஷா பர்வீன், மருத்துவ கல்வித்துறையில் சில நாட்களுக்கு முன், புகார் அளித்துள்ளார்.
இதை தீவிரமாக கருதிய, மருத்துவ கல்வித்துறை கித்வாய் மருத்துவமனையில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து, விசாரணை நடத்த மருத்துவ கல்வி இயக்குனரக நிர்வாக அதிகாரி உஷாராணி தலைமையில், கமிட்டி அமைத்துள்ளது. விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்கும்படி, இந்த கமிட்டிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.