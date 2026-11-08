யானை பாகன்கள் தேர்வில் முறைகேடு? முதல்வரின் அரசியல் செயலரிடம் புகார்
யானை பாகன்கள் தேர்வில் முறைகேடு? முதல்வரின் அரசியல் செயலரிடம் புகார்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 09:24 PM
பெங்களூரு: மைசூரு, குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள யானைகள் பராமரிப்பு முகாம்களுக்கு, யானை பாகன்களை தேர்வு செய்ததில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக, முதல்வரின் அரசியல் செயலர் பொன்னண்ணாவிடம் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மைசூரு, குடகு மாவட்டத்தில் உள்ள யானைகள் பராமரிப்பு முகாம்களில் பராமரிக்கப்படும் யானைகளுக்கு பாகன்களை நேரடியாக தேர்வு செய்ய, செப்டம்பர் 30, அக்டோபர் 1ம் தேதிகளில், மைசூரு சரக வன பாதுகாவலர் அலுவலகத்தில் நேர்காணல் நடந்தது. பணிக்கு தேர்வான 26 பாகன்கள் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியல் நேற்று வெளியானது. இதில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
மைசூரு தசராவில் தங்க அம்பாரியை ஆறு ஆண்டுகள் சுமந்த, அபிமன்யு யானையின் பாகன் வசந்த்தின் மகன் ஆகாஷ் இந்த நேர்காணலில் தோல்வி அடைந்தார்.
முறைகேடு குறித்து ஆகாஷ் உள்ளிட்ட சிலர், குடகின் விராஜ்பேட் எம்.எல்.ஏ.,வும், முதல்வர் சிவகுமாரின் அரசியல் செயலருமான பொன்னண்ணாவிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.
ஆகாஷ் உள்ளிட்டோர் கூறியதாவது:
யானை பாகன்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவோர் வனப்பகுதியில் வசிப்பதற்கான சான்றிதழை கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த சான்றிதழை கிராம கணக்கர், வருவாய் அதிகாரி சரிபார்க்க வேண்டும். ஆனால் தற்போது பணிக்கு தேர்வான 26 பேரின் முகவரியும் நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பதாக உள்ளது.
யானைகளுடன் எந்த நேரடி தொடர்பும் இல்லாதவர்களுக்கு பாகன் பதவி கிடைத்துள்ளது. வயது வரம்பு மீறியவர்கள் தேர்வாகி உள்ளனர். வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு டிரைவர்களாக வேலை செய்பவர்கள், கால்நடை மருத்துவர்கள் பிள்ளைகள் பதவிக்கு தேர்வாகி உள்ளனர். பல ஆண்டுகளாக யானைகளுடன் நேரடி தொடர்பில் இருக்கும் பலருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.