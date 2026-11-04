ஹிரியூர் தொகுதியை தக்க வைக்க காங்., ஆர்வம் ரூ.2,200 கோடி திட்டங்களுக்கு அரசு ஒப்புதல்
ஹிரியூர் தொகுதியை தக்க வைக்க காங்., ஆர்வம் ரூ.2,200 கோடி திட்டங்களுக்கு அரசு ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:36 PM
சித்ரதுர்கா: ஹிரியூர் தொகுதியை தக்க வைக்க ஆர்வம் ஆளுங்கட்சி ஆர்வம் காட்டுகிறது. ஏரிகளுக்கு நீர் நிரப்பும் திட்டத்தை துவக்கி வைத்த முதல்வர் சிவகுமார், ஹிரியூரில் 2,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்து இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.
கர்நாடக திட்டம் மற்றும் புள்ளியியல் துறை அமைச்சராக இருந்த டி.சுதாகர் மறைவால், அவர் எம்.எல்.ஏ.,வாக இருந்த, சித்ரதுர்காவின் ஹிரியூர் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ளது.
ஒரு காலத்தில் ம.ஜ.த.,வின் கோட்டையாக இருந்த ஹிரியூரில் காங்கிரசும் வெற்றி பெற ஆரம்பித்தது. இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற பா.ஜ., – ம.ஜ.த., கூட்டணியும், தொகுதியை தக்க வைக்க ஆளுங்கட்சியும் முயற்சிக்கிறது.
இந்நிலையில், ஹிரியூரில் பல வளர்ச்சி பணிகளை துவக்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. நிகழ்ச்சிகளில் முதல்வர் சிவகுமார் பங்கேற்றார்.
ஹிரியூரின் தர்மாபுராவில் கே.எஸ்.ஆர்.டி.சி., பஸ் நிலையம் கட்ட அடிக்கல் நாட்டிய அவர், தர்மாபுராவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், 16 ஏரிகளுக்கு நீர் நிரப்பும் திட்டத்தையும் துவக்கி வைத்தார்.
பின், அவர் பேசியதாவது:
ஹிரியூரில் 2,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை மேற்கொள்ள நிதி துறை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த தொகுதியில் அனைத்து ஜாதிகள், சமூகத்திற்கு சமுதாய கூடம் கட்ட அரசு தயாராக உள்ளது. வீட்டு மனைகள் வழங்க உள்ளோம். தொகுதியில் உள்ள பிரச்னை எங்களுக்கு தெரியும்.
நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருவோம். எனது தொகுதியான கனகபுராவை போல ஹிரியூரும் எனக்கு முக்கியம்.
இந்த தொகுதியில் எதிர்க்கட்சி சார்பில் யார் வேண்டும் என்றாலும் வேட்பாளராக நிற்கட்டும். காங்கிரஸ் வேட்பாளரையே நீங்கள் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும். நான் தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் வந்து செல்பவன் இல்லை. உங்களுடன் எப்போதும் நிற்பேன். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் யார் என கட்சி மேலிடம் முடிவு எடுக்கும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.