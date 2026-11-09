பா.ஜ., தலைவர் வீட்டு சுவரில் சர்ச்சை போஸ்டர் ஒட்டிய காங்கிரசார்
பா.ஜ., தலைவர் வீட்டு சுவரில் சர்ச்சை போஸ்டர் ஒட்டிய காங்கிரசார்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 05:14 PM
ஷிவமொக்கா: பா.ஜ.,வுக்கு எதிராக ஷிவமொக்காவின் கட்சி அலுவலகம், மாநில தலைவர் விஜயேந்திரா வீட்டிலும் இளைஞர் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் போஸ்டர் ஒட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது.
கர்நாடக இளைஞர் காங்கிரசார், எதிர்க்கட்சிகளான பா.ஜ., – ம.ஜ.த.வுக்கு எதிரான போஸ்டர் போரை துவக்கி உள்ளனர். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், பெங்களூரில் உள்ள ம.ஜ.த., அலுவலகத்தின் சுவற்றில் அக்கட்சி குறித்து விமர்சித்து போஸ்டர் ஒட்டி இருந்தனர்.
சமீபத்தில் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் கார்கே, பிரதமர் மோடி குறித்து விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு பா.ஜ., தொண்டர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர். அதுபோன்று மாநில தலைவர் விஜயேந்திராவும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசினார். பின் தன் பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு கொண்டார்.
ஆனால், ஷிவமொக்கா இளைஞர் காங்கிரசாரோ, ஷிவமொக்கா நகரின் தீனதயாள் சாலையில் உள்ள பா.ஜ., மாவட்ட அலுவலகத்திலும், புறவழி சாலையில் உள்ள பா.ஜ., மாநில தலைவர் விஜயேந்திரா வீட்டன் வளாக சுவரிலும் போஸ்டர் ஒட்டி உள்ளனர்.
அதில், ‘காங்கிரஸ் பிள்ளைகள் காந்தியின் பிள்ளைகள்; பா.ஜ., பிள்கைள் திருடர்களின் பிள்ளைகள்’ என்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது. இதையறிந்த மாவட்ட பா.ஜ., தலைவர்கள், கட்சி அலுவலகத்திற்கு விரைந்தனர். இதற்கிடையில் தகவல் அறிந்த தொட்டப்பேட்டை போலீசார், பா.ஜ., அலுவலகத்துக்கு விரைந்தனர். ஒட்டப்பட்டிருந்த போஸ்டர்களை கட்சி தொண்டர்கள் அகற்றினர்.
மாவட்ட தலைவர் ஜெகதீஷ் கூறுகையில், ‘‘காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் பா.ஜ., அலுவலகத்தில் போஸ்டர்களை ஒட்டி உள்ளனர். மாநிலம் முழுதும் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள், குண்டர்கள் போன்று செயல்படுகின்றனர். இளைஞர் காங்கிரஸ் தொண்டர்களின் நடவடிக்கை கண்டிக்கத்தக்கவை. இச்செயலை பா.ஜ., தொண்டர்கள் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள். இது தொடர்பாக மாவட்ட எஸ்.பி.,யிடம் புகார் அளிக்கப்படும்,’’ என்றார்.