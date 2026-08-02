மாநகராட்சி எண்ணிக்கையை குறைக்க காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., வலியுறுத்தல்
மாநகராட்சி எண்ணிக்கையை குறைக்க காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 01, 2026 11:08 PM
பெங்களூரு: ஜி.பி.ஏ., எனும் கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணைய எல்லையில் உள்ள ஐந்து மாநகராட்சிகளை ரத்து செய்துவிட்டு, இரண்டு மாநகராட்சிகளாக்குவது நல்லது என, காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
பெங்களூரு மாநகராட்சியை, கிரேட்டர் பெங்களூரு ஆணையமாக மாற்றிய காங்கிரஸ் அரசு, ஐந்து மாநகராட்சிகளாக பிரித்துள்ளது. இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியிலேயே, எதிர்ப்பு.
இது குறித்து, பெங்களூரின் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ., ஒருவர், முதல்வர் சிவகுமாருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூறியுள்ளதாவது:
தற்போது பெங்களூரில், எஸ்.ஐ.ஆர்., எனும் சிறப்பு வாக்காளர்கள் திருத்த பட்டியல் எடுக்கப்படுகிறது.
இப்பணிகள் முடிந்த பின், வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை, கணிசமாக குறையக்கூடும். இப்போது நகரில், 1.3 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். எஸ்.ஐ.ஆர்., முடிந்த பின், இந்த எண்ணிக்கை, 70 லட்சமாக குறையலாம்.
வெறும் 70 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு, ஐந்து மாநகராட்சிகள் அவசியம் இல்லை. மாநகராட்சிகளில் வெறும், 10 முதல், 12 லட்சம் வாக்காளர்கள் மட்டுமே இருப்பர். இத்தகைய சூழ்நிலையில் இரண்டு மாநகராட்சிகளே போதும்.
ஐந்து மாநகராட்சிகள் அமைக்கப்பட்ட பின், சில மாநகராட்சிகள் பொருளாதார நெருக்கடியில் பரிதவிக்கின்றன. ஊழியர் பற்றாக்குறை உள்ளது.
மக்களின் பிரச்னைகளுக்கு, விரைந்து தீர்வு காண முடியவில்லை. மாநகராட்சிகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்தால், நிர்வகிப்புக்கும், பொருளாதார வசதிக்கும் உதவியாக இருக்கும்.
எனவே, வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, மாநகராட்சிகளை மறுசீராய்வு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.