மூத்தவர்கள் 10 பேர்; இளைஞர்கள் 10 பேர் அமைச்சர் பதவிக்கு காங்., மேலிடம் திட்டம்
மூத்தவர்கள் 10 பேர்; இளைஞர்கள் 10 பேர் அமைச்சர் பதவிக்கு காங்., மேலிடம் திட்டம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:26 AM
- நமது நிருபர் -:
கர்நாடக அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தின் போது, மூத்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 10 பேர்; இளம் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 10 பேருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க, காங்கிரஸ் மேலிடம் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த வார இறுதிக்குள் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கர்நாடக முதல்வராக கடந்த மாதம் 3ம் தேதி, சிவகுமார் பதவியேற்றார். துணை முதல்வராக பரமேஸ்வர், 12 அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்டனர். இன்னும் 20 அமைச்சர் பதவி காலியாக உள்ளது.
பதவிக்காக எம்.எல்.ஏ.,க்கள் இடையில் கடும் போட்டி எழுந்துள்ள நிலையில், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பற்றி விவாதிக்க, முதல்வர் சிவகுமார், முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா, கர்நாடக காங்கிரஸ் தலைவர் ஹரிபிரசாத் டில்லி சென்றனர். பின்னர் வருமாறு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் கூறி அனுப்பினார்.
அதன்படி, நேற்று காலையில் எச்.ஏ.எல்., விமான நிலையத்தில் இருந்து சிவகுமார், சித்தராமையா, ஹரிபிரசாத் ஒரே விமானத்தில் டில்லி சென்றனர். மேலிட தலைவர்களை சந்தித்து அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பற்றி ஆலோசித்தனர்.
இதற்கிடையில், அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து, லோக்பவன் அதிகாரிகள் நேற்று மதியம் ஆலோசனை நடத்தியதால், இன்று அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு நடக்கலாம் என்றும் பேசப்பட்டது.
மூத்த எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 10 பேர்; இளம் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் 10 பேருக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க, காங்கிரஸ் மேலிடம் திட்டமிட்டு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியானது.
ஆனால், டில்லியில் பிரதமர் அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்திய, ராகுல் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதால், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் பற்றி விவாதிக்க முடியாமல் போனது.
ஆனாலும் இன்று அல்லது நாளைக்குள் அமைச்சர் பட்டியல் இறுதியாகிவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது.