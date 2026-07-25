பெங்களூரில் 18 மாடி குடியிருப்பை இடிக்கிறது கட்டுமான நிறுவனம்
பெங்களூரில் 18 மாடி குடியிருப்பை இடிக்கிறது கட்டுமான நிறுவனம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:37 AM
- நமது நிருபர் -
உறுதியற்ற மண் அடுக்கு மீது கட்டப்பட்டது உறுதியானதால், பெங்களூருவில், 18 மாடி குடியிருப்பு கட்டடம் இடிக்கப்பட உள்ளது.
நாடு முழுதும் விதிகளை மீறி கட்டடங்கள் கட்டப்படுவது அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த, 2014ல், சென்னை மவுலிவாக்கத்தில், 11 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, அக்கட்டடம் முழுமையாக இடித்து அகற்றப்பட்டது.
கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளம், மரடு என்ற இடத்தில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனம், கடலோர ஒழுங்குமுறை விதிகளை மீறி, 20 மாடி குடியிருப்பை கட்டியது. உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவால், கடந்த, 2020ல் இக்கட்டடம் இடிக்கப்பட்டது.
பெங்களூரு புறநகரான ஹர்லுாரில், ஒரு தனியார் கட்டுமான நிறுவனம், 970 வீடுகளுடன், 18 மாடிகள் கொண்ட குடியிருப்பு வளாகத்தை கட்டியது. அனைத்து வீடுகளும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
இதற்கு, பெங்களூரு வளர்ச்சி குழுமம், கட்டட அனுமதி வழங்கியதுடன், மக்கள் குடியேறுவதற்கான சான்றிதழையும் அளித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த கட்டடத்தின் தரத்தை ஆய்வு செய்த போது, அதில் குறைபாடு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக பெங்களூரு வளர்ச்சி குழுமத்தில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, வல்லுனர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், உறுதியற்ற மண் அடுக்கு மேல் கட்டடம் கட்டப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 18 மாடி கட்டடத்தை இடிக்க கட்டுமான நிறுவனம் முன்வந்துள்ளது. அடுத்த ஓரிரு வாரங்களில் இக்கட்டடம் இடிக்கப்பட உள்ளது.
விதிமீறல் பிறச்னையால் தென் மாநிலங்களில் இடிக்கப்பட உள்ள மூன்றாவது பெரிய கட்டடம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.