வெளிநாட்டினரால் அதிகரிக்கும் குற்றங்கள் பெங்களூரு போலீசாருக்கு தலைவலி
வெளிநாட்டினரால் அதிகரிக்கும் குற்றங்கள் பெங்களூரு போலீசாருக்கு தலைவலி
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:54 PM
பெங்களூரு: பிழைப்பு தேடி பெங்களூருக்கு வரும் வெளிநாட்டவரால் பெங்களூரில் திருட்டு, கொள்ளை, போதைப்பொருள் விற்பனை போன்ற குற்றங்கள் அதிகரிக்கின்றன. குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பது போலீசாருக்கு தலைவலியாக உள்ளது.
இதுகுறித்து உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் மட்டுமின்றி, நேபாளம், நைஜிரியா, தென்னாப்ரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளில் இருந்தும், புலம் பெயர்ந்தவர்கள் பிழைப்பு தேடியும், கல்வி, தொழில், சுற்றுலா என பல நோக்கங்களுக்காகவும் பெங்களூரு வருகின்றனர். இவர்களின் விசா காலம் முடிந்தும் சொந்த நாட்டுக்கு செல்வது இல்லை.
பெங்களூரில் தொடர்ந்து வசிக்கின்றனர். போதைப்பொருள் விற்பனை, கொலை, கொள்ளை போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுகின்றனர். பீஹார், ஒடிஷா, உத்தரபிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், ஹரியானா உட்பட வட மாநிலங்களின் இளைஞர்கள், பெங்களூரில் ஆன்லைன் புட் டெலிவரி பணி செய்கின்றனர். இவர்களில் சிலர், புட் டெலிவரி பெயரில், போதைப்பொருள் விற்கின்றனர்.
அதே போன்று சில நைஜிரியா, தென்னாப்ரிக்கா நாடுகளின் நபர்கள், போதைப்பொருள் விற்கின்றனர். சில ஈரானியர்கள், வீடுகளில் திருட்டு, செயின் பறிப்பில் ஈடுபடுகின்றனர்.
நேபாளத்தில் இருந்து வரும் நபர்கள், வீட்டு வேலைக்கும், பாதுகாப்பு பணியிலும் சேர்ந்து, வீட்டு உரிமையாளர்களின் நம்பிக்கையை பெறுகின்றனர். அவர்கள் வெளியூர் செல்லும் போது, சிலர் வீடுகளில் புகுந்து தங்க நகைகள், பணத்தை திருடி கொண்டு, அவரவர் ஊர்களுக்கு தப்புகின்றனர்.
பெங்களூரில் குற்றங்களை செய்து விட்டு, நேபாளம், பீஹார், அசாம் உட்பட, பல மாநிலங்களில் அடர்ந்த வனம், மலைப்பகுதிகளில் பதுங்குகின்றனர்.
இவர்களை கண்டுபிடிப்பது, போலீசாருக்கு சவாலாக உள்ளது. மாநிலத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், சட்டவிரோதமாக வசித்த, 911 பேர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர். இவர்களில் 365 பேர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டிருப்பது தெரிந்தது.
வெளி மாநிலத்தவர் அல்லது வெளி நாட்டினரை, பணிக்கு நியமிக்கும் முன், போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிப்பது கட்டாயமாகும். அந்நபர்களின் பின்னணியை, தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.