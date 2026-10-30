‘ஆதாரமின்றி மனைவி நடத்தையை விமர்சிப்பது மனரீதியான கொடுமை’
‘ஆதாரமின்றி மனைவி நடத்தையை விமர்சிப்பது மனரீதியான கொடுமை’
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 10:57 PM
தார்வாட்: ‘ஆதாரமின்றி மனைவியின் நடத்தையை விமர்சிப்பது கொடுமைப்படுத்துவதற்கு சமம்’ என, உயர் நீதிமன்றத்தின் தார்வாட் கிளை கூறியுள்ளது. தம்பதிக்கு கீழமை நீதிமன்றம் வழங்கிய விவாகரத்தையும் ரத்து செய்துள்ளது.
தார்வாட்டை சேர்ந்த தம்பதிக்கு, 2008ல் திருமணம் நடந்தது. இரண்டு ஆண்டுகள் ஒன்றாக வாழ்ந்த நிலையில், மனைவி நடத்தையில் கணவருக்கு சந்தேகம் வந்ததால் ஏற்பட்ட தகராறில் இருவரும் பிரிந்தனர். 2011ல் அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தது. ‘அந்த குழந்தை தனக்கு பிறந்தது இல்லை’ என்று கணவர் கூறினார்.
மனைவியிடம் விவாகரத்து கேட்டு கணவர், தார்வாட் குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், இருவருக்கும் விவாகரத்து வழங்கியது.
இதை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தின் தார்வாட் கிளையில் அப்பெண் மனு செய்தார். மனுவில், குடும்ப நல நீதிமன்றம் தனது தரப்பு நியாயங்களை கேட்கவில்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.
பெண் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிபதிகள் அருண், ராகவேந்திரா சீதாராம் விசாரித்தனர். இருதரப்பு வாதங்கள் நிறைவு பெற்ற நிலையில், நீதிபதிகள் நேற்று தீர்ப்பு கூறினர்.
அவர்கள் கூறியதாவது:
மனைவியை நடத்தையை பகிரங்கமாக விமர்சிப்பது, அவருக்கு செய்ய கூடிய கொடூரமான மனரீதியான கொடுமைக்கு சமம்.
மனைவி மீது பொதுவான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்ததை தவிர, அதை கணவர் நிரூபிக்கவில்லை. ஒருதரப்பு நியாயத்தை மட்டும் கேட்டு கீழமை நீதிமன்றம் விவாகரத்து வழங்கி, தவறு இழைத்துள்ளது. அவர்கள் உத்தரவை, நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.