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﻿ மாநிலத்தின் தண்ணீர் நிலைமை மோசம்: துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கவலை

﻿ மாநிலத்தின் தண்ணீர் நிலைமை மோசம்: துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் கவலை

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:26 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:26 PM

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பெங்களூரு: ''குடிநீருக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். அணைகளின் நீரை, விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த கூடாது. மாநிலத்தில் தண்ணீர் நிலைமை மோசமாக உள்ளது,'' என, கலெக்டர்கள், மாவட்ட முதன்மை செயலர்களுக்கு துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் அறிவுறுத்தினார்.

பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் நேற்று கலெக்டர்கள், மாவட்ட முதன்மை செயலர்களுடன் முதல்வர் சிவகுமார், துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் ஆகியோர் காணொளி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினர்.

கோரிக்கை


அப்போது துணை முதல்வர் பேசியதாவது:

மாநிலத்தின், 31 மாவட்டங்களிலும் 9 சதவீதம் முதல் 68 சதவீதம் வரை மழை பெய்வது குறைந்து உள்ளது. 26 மாவட்டங்கள், 178 தாலுகாக்களில் மழை பற்றாக்குறை; 20 தாலுகாக்களில் கடும் பற்றாக்குறை உள்ளது. 88 தாலுகாக்களில் நிலத்தடி நீர் 4 சதவீதம் குறைந்து உள்ளதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தின் நிலவரத்தை பார்த்தாலும், ஜூன் 1 முதல் ஜூலை 17 வரை சராசரியாக 34.6 செ.மீ., மழை பெய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், 21.5 செ.மீ., மழை மட்டுமே பெய்துள்ளது.

அணைகளில் நீர் மட்டம் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. வரும் நாட்களில் நிலைமை இன்னும் மோசமடையும். டேங்கர்கள் மூலம் தண்ணீர் வினியோகிக்கப்படும் கிராமங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. புதிய ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்க எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

உத்தரவாதம் இல்லை



வாரத்திற்கு ஒருமுறை தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. ஆழ்துளை கிணறுகள் தோண்டினாலும், தண்ணீர் கிடைக்கும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை.

ஆழ்துளை கிணறுகள் தோண்டியவர்களுக்கு மோட்டார் பம்புகளும், மின்சார இணைப்புகளும் உடனடியாக வழங்க வேண்டும்.

அனைத்து மாவட்ட கலெக்டர்களின் கணக்கில், 329 கோடி ரூபாய் உள்ளது. இதை முறையாக பயன்படுத்தாவிட்டால், பல சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். அந்த பணத்தை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும்.

பல்லாரி, கலபுரகி, ராய்ச்சூர், யாத்கிர், விஜயநகர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களுக்கு மக்கள் இடம் பெயர்ந்து வருகின்றனர். மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க விபி ஜி ராம் ஜி திட்டம் விரைவாக துவங்க வேண்டும்.

விஜயபுராவில் இத்திட்டம், 20 பஞ்சாயத்துகளில் மட்டுமே துவங்கப்பட்டு உள்ளது. அனைத்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து தலைமை செயல் அதிகாரிகளும் இதை தீவிரமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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