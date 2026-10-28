துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

UPDATED : அக் 28, 2026 12:14 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:14 AM
பெங்களூரு: துணை முதல்வர் பரமேஸ்வருக்கு திடீர் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அவர், நலமாக உள்ளதாக, அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் கூறியுள்ளார்.
கர்நாடக துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர், 75. வருவாய், விளையாட்டு துறை அமைச்சராக உள்ளார். பெங்களூரு வசந்த்நகரில் உள்ள மாநில பேட்மிண்டன் அரங்கில் நேற்று துவங்கிய சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டியை பரமேஸ்வர் துவக்கி வைத்து, வீரர், வீராங்கனையருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
அப்போது, பரமேஸ்வருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. இதய துடிப்பு எகிறியதுடன், மூச்சு விட முடியாமல் தவித்தார். உடனடியாக பரமேஸ்வரை, வைதேகி என்ற தனியார் மருத்துவமனையில் உடனிருந்தோர் அனுமதித்தனர்.
முதல்வர் வருகை
முதல்வர் சிவகுமார், முன்னாள் முதல்வர் சித்தராமையா, அமைச்சர்கள் காதர், யதீந்திரா, பிரியங்க் கார்கே உள்ளிட்டோர், துணை முதல்வரை பார்த்தனர்.
பரமேஸ்வருக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் சீனிவாஸ் கூறுகையில், ‘‘துணை முதல்வர் பரமேஸ்வர் உடல்நிலை சீராக உள்ளது. அவருக்கு திடீரென இதய துடிப்பு அதிகரித்துள்ளது.
‘‘மாரடைப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை. இதய துடிப்பு சீராக சிகிச்சை கொடுத்தோம். உணவு சாப்பிட்ட பின், தற்போது ஓய்வில் உள்ளார். விரைவில், ‘டிஸ்சார்ஜ்’ செய்யப்படுவார்,’’ என்றார்.
வர வேண்டாம்
இதற்கிடையில், பரமேஸ்வர் தனது ‘எக்ஸ்’ வலைதள பதிவில், ‘எனது உடல்நிலை சீராக உள்ளது. மற்ற நோயாளிகளுக்கு சிரமம் ஏற்படும் என்பதால், பொதுமக்கள், ஆதரவாளர்கள் யாரும் மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டாம் என கேட்டு கொள்கிறேன்’ என, பதிவிட்டுள்ளார்.