பிரஜ்வலிடம் சிக்கிய பென்டிரைவில் 80 ஆபாச வீடியோக்கள் இருந்ததா?
பிரஜ்வலிடம் சிக்கிய பென்டிரைவில் 80 ஆபாச வீடியோக்கள் இருந்ததா?
ADDED : ஆக 13, 2026 11:24 PM
பெங்களூரு: பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் உள்ள, முன்னாள் எம்.பி., பிரஜ்வலிடம் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 'பென்டிரைவில்' 80 ஆபாச வீடியோக்கள் இருந்ததாக வெளியான தகவலை, டி.சி.பி., நாராயணா மறுத்துள்ளார்.
பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில், கடந்த 11ம் தேதி சி.சி.பி., போலீசார் நடத்திய சோதனையில், முன்னாள் எம்.பி., பிரஜ்வல் அறையில் இருந்து மொபைல் போன், சார்ஜர், பென்டிரைவ், டைரி கண்டெடுக்கப்பட்டது. பிரஜ்வல், அவருடன் உள்ள சக கைதி பிரதாப் ராய் மீது வழக்கு பதிவானது.
அறையில் சிக்கிய டைரியில், 30 மொபைல் எண்கள் இருந்தன. அதில் மூன்று மொபைல் நம்பர்கள், பிரஜ்வலின் தந்தை ரேவண்ணா, தாய் பவானி, தோழிக்கு உரியது என்று கூறப்படுகிறது.
மூன்று பேரின் பெயர்களையும், மொபைல் போனில் வேறு பெயர்களில் பதிவு செய்து வைத்திருந்தாகவும் போலீஸ் தரப்பு கூறுகிறது. பிரஜ்வல் சிறைக்குள் மொபைல் போனில் பேசும் வீடியோவும் நேற்று வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கிடையில், பிரஜ்வல் அறையில் சிக்கிய பென்டிரைவை, போலீசார் சோதனை செய்த போது அதில், 80 ஆபாச வீடி யோக்கள் இருந்தன என்றும் தகவல் வெளியானது.
இது உண்மை இல்லை என எலக்ட்ரானிக் சிட்டி டி.சி.பி., நாராயணா கூறி உள்ளார்.