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﻿ 'தினமலர்' கடல் தாமரை புத்தக பூங்காவுக்கு 50 ஆண்டுக்கும் பழமையான புத்தகங்கள் நன்கொடை

﻿ 'தினமலர்' கடல் தாமரை புத்தக பூங்காவுக்கு 50 ஆண்டுக்கும் பழமையான புத்தகங்கள் நன்கொடை

ADDED : ஆக 02, 2026 11:12 PM

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ADDED : ஆக 02, 2026 11:12 PM

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பெங்களூரு: 'தினமலர்' நாளிதழின் 'கடல் தாமரை' புத்தகப் பூங்காவுக்கு, 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலான 20க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை, ஜெயநகரில் வசிக்கும் கிரிதர் நன்கொடையாக வழங்கினார்.

பெங்களூரு சிவாஜி நகர் குயின்ஸ் சாலையில் உள்ள தினமலர் அலுவலகத்தில் 'கடல் தாமரை புத்தகப் பூங்கா' இயங்கி வருகிறது. புத்தகப் பூங்காவுக்கு, 20க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை, பெங்களூரு ஜெயநகரில் வசிக்கும் கிரிதர், 62, நன்கொடையாக வழங்கினார்.

தனிப்பட்ட வேலை, வயது மூப்பின் காரணமாக அவரால் நேரில் வர இயலாததால் மல்லேஸ்வரத்தில் வசிக்கும் 'தினமலர்' வாசகர் ராமதுரை மூலம் புத்தகங்களை கொடுத்து அனுப்பினார்.

இது குறித்து, மொபைல் போனில் கிரிதர் கூறியதாவது:

பெங்களூரில் இயங்கும் கடல் தாமரை புத்தக பூங்கா குறித்து, எனது நண்பர் ராமதுரை மூலம் அறிந்து கொண்டேன். எனது வீட்டில் நிறைய தமிழ் புத்தகங்கள் உள்ளன. இப்புத்தகங்கள் அனைத்தும் காலம் சென்ற என்னுடைய பாட்டி லலிதாம்பாளுடையது. அவர் தமிழ் புத்தகங்களை விரும்பி படித்தார்.

அந்த காலத்து கல்கியில் வெளியான தொடர் கதைகளை தொகுத்து, பைண்டிங் செய்து, தங்கம் போல பாதுகாத்து வைத்திருந்தார்.

அவர் இறந்ததற்கு பின், அவருடைய ஞாபகமாக நானும் புத்தகங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தேன்.

இந்த புத்தகங்களை எனது மனைவி விஜயலட்சுமி எப்போதாவது படிப்பார். நான் தமிழை எழுத்துக்கூட்டி தான் படிப்பேன். இந்த புத்தகங்களை எடைக்கு போட எனக்கு மனசு வரவில்லை.

எங்காவது ஒரு நல்ல நுாலகத்துக்கு நன்கொடையாக அளிக்கலாம் என காத்திருந்தேன். அப்போது தான், கடல் தாமரை புத்தகப் பூங்கா குறித்து அறிந்து கொண்டேன். 'தினமலர்' நுாலகத்தில் கொடுத்தால் புத்தகங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது.

இதனாலே, புத்தகங்களை நன்கொடையாக அளித்தேன். நான் கொடுத்த புத்தகங்களில் பெரும்பாலானவை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்டவை.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

ஏழு நாட்களும்

பூத்து குலுங்கும்

வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் காலை 9:30 மணி முதல் இரவு 9:30 மணி வரை, கடல் தாமரை புத்தகப் பூங்கா நுாலகம் இயங்கும். விடுமுறை கிடையாது. நுாலகம் தொடர்பாக 83108 60601, 89715 09091 ஆகிய மொபைல் எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

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