தேவைப்பட்டால் மட்டுமே டி.என்.ஏ., பரிசோதனை: குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
தேவைப்பட்டால் மட்டுமே டி.என்.ஏ., பரிசோதனை: குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கு ஐகோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:00 PM
பெங்களூரு: 'குழந்தையின் தந்தை யார் என்பதை தீர்மானிக்க டி.என்.ஏ., பரிசோதனை அவசியம் என்பதை முடிவு செய்வற்கு முன், கிடைக்கும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண முடிகிறதா என்பதை குடும்ப நல நீதிமன்றம் ஆராய வேண்டும்' என, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
பெங்களூரை சேர்ந்த பிலிக்ஸ் மில்லர், 56, என்ற நபருக்கும், அவரது மனைவிக்கும் விவாகரத்து வழக்கு நடந்தது. விசாரணையின் போது, மைனர் குழந்தையின் பராமரிப்புக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என, குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் மனைவி முறையிட்டிருந்தார்.
நான் அல்ல
விசாரணையின் போது, பிலிக்ஸ் மில்லர், 'அக்குழந்தையின் தந்தை நான் அல்ல' என்று கூறினார். இதற்கு மனைவி தரப்பில், குழந்தை அவருடையது தான் என்பதை தீர்மானிக்க, டி.என்.ஏ., பரிசோதனை செய்ய, இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிமன்றம், டி.என்.ஏ., பரிசோதனை நடத்த, 2026 மார்ச் 18ல் பிலிக்ஸ் மில்லர், குழந்தையின் ரத்த மாதிரிகளை சேகரிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில், பிலிக்ஸ் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இம்மனு நீதிபதி லலிதா முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
பிலிக்ஸ் மில்லர் தரப்பு வக்கீல் வாதிட்டதாவது:
குழந்தையின் தாயுடன் உடல் ரீதியான உறவு கொண்டிருந்ததை ஒப்புக் கொண்ட போதும், குழந்தையின் தந்தை, தன்னுடையது என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. வலுவான ஆதாரம் இல்லாமல், டி.என்.ஏ., பரிசோதனைக்கு உத்தரவிடுவது சட்ட விரோதமானது.
வெறும் அறிமுகமோ அல்லது தொடர்போ, தந்தை வழி உறவுக்கான ஆதாரமாக கருத முடியாது. டி.என்.ஏ., பரிசோதனை என்ற பெயரில், வழக்கு விசாரணையை ஏற்க முடியாது. எனவே, குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு வாதிட்டார்.
மனைவி தரப்பு வக்கீல் வாதிட்டதாவது:
வழக்கு தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் ஆய்வு செய்த பிறகே, குடும்பநல நீதிமன்றம் டி.என்.ஏ., பரிசோதனைக்கு உத்தரவிட்டது. மனைவியுடன் உடல் ரீதியாக தொடர்பு வைத்திருந்ததாக மனுதாரர் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார். எனவே, அவர் தான் குழந்தையின் தந்தை என்பதை அறிய டி.என்.ஏ., பரிசோதனையே நம்பகமான வழியாகும்.
தன் தந்தை யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள, குழந்தைக்கு உரிமை உள்ளது. அரசியலமைப்பின் 21வது பிரிவின் கீழ், உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டு உள்ள கண்ணியம், தனிப்பட்ட சுதந்திரம் ஒரு பகுதியாகும். குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவில் தலையிட தேவையில்லை. எனவே, மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு வாதிட்டார்.
ரத்து
இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி லலிதா, தன் உத்தரவில் கூறியதாவது:
அரசியல் அமைப்பின் 21வது பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, டி.என்.ஏ., பரிசோதனை ஒரு தனி நபரின் தனியுரிமை மற்றும் உடல் சுயாட்சி உரிமையை பாதிக்கும். எனவே, வழக்கில் உள்ள ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காண முடியுமா என்பதை முதலில் ஆராய வேண்டும்.
தேவை என்றால் டி.என்.ஏ., பரிசோதனைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். குழந்தையின் நலன் மற்றும் பராமரிப்பு என்ற அடிப்படையில் ஆராயாமல், நேரடியாக டி.என்.ஏ., பரிசோதனைக்கு உத்தரவிடுவது சட்டப்படி சரியல்ல.
எனவே, குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது. இவ்வழக்கை மறு விசாரணை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினார்.