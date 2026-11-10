பட்டாசு சத்தத்தால் 14வது மாடியிலிருந்து விழுந்து நாய் பலி
பட்டாசு சத்தத்தால் 14வது மாடியிலிருந்து விழுந்து நாய் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 09:44 PM
பெங்களூரு: பட்டாசு சத்தத்தால், மிரண்ட நாய், 14வது மாடி கட்டடத்தில் இருந்து விழுந்து இறந்தது.
பெங்களூரு நகரின் கன்னமங்களாவில், புதிதாக கட்டப்படும் அடுக்குமாடி கட்டடத்தில் ஒரு பெண் நாய் வசித்தது. கட்டட பாதுகாப்பு ஊழியரின் உதவியுடன் அப்பகுதியின் விலங்குகள் ஆர்வலர் ஒருவர், உணவளித்து பராமரித்தார்.
கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், நாய்க்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் இரவு நாய் 14வது மாடியில் இருந்த போது, சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தீபாவளியை கொண்டாடிய சிலர் அதிக சத்தத்துடன் பட்டாசுகள் வெடித்தனர். அந்த சத்தத்தால் பதறிய நாய், எழுந்து ஓடியபோது கட்டடத்தில் இருந்து, கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தது.
இந்த சம்பவத்தால், விலங்குகள் ஆர்வலர்கள் வருத்தம் அடைந்துள்ளனர். நாய் மட்டுமன்றி, பட்டாசு சத்தத்தால் கிளி, காகம் உட்பட பல பறவைகளும் இறந்தன. இரவு இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது. ஆனால் நள்ளிரவு தாண்டியும் பட்டாசு வெடிப்பது நிற்கவில்லை. இதனால் விலங்குகள், பறவைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன என, விலங்குகள் ஆர்வலர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
விலங்குகள் நல அமைப்பைச் சேர்ந்த சாதனா ஹெக்டே கூறியதாவது:
ஆண்டுக்கு ஆண்டு சூழ்நிலை மோசமாகிறது. அரசின் உத்தரவு வெறும் காகிதத்தில் மட்டுமே உள்ளது. அதிக சத்தம் கொண்ட பட்டாசுகளை வெடிக்கின்றனர்.
இதனால், தெரு நாய்களுக்கு நிம்மதியாக உணவும் அளிக்க முடியவில்லை. பட்டாசு வெடிக்கும் போது, நாய்கள் அடைக்கலம் பெற பாதுகாப்பான இடங்களும் இல்லை. நிர்ணயித்த நேரத்தை தாண்டி, பட்டாசு வெடிப்போர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினர்.