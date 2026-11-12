பட்டாசு சத்தத்தை கேட்டு மாரடைப்பால் நாய் பலி

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ADDED : நவ 11, 2026 09:48 PM
மைசூரு: மைசூரு மாவட்டம், டி.நரசிபுரா தாலுகாவின், திரிவேணி நகரில் வசிப்பவர் ராகவேந்திரசாமி. இவர், டாபர்மென் இன நாயை வளர்த்து வந்தார். அந்த நாய்க்கு ஆறு வயது. தீபாவளியை முன்னிட்டு அருகில் உள்ள வீட்டினர் நேற்று முன் தினம் பட்டாசு வெடித்தனர்.
பட்டாசு சத்தம் கேட்ட நாய் பயத்தில் ஒடுங்கியது. ஒருகட்டத்தில், மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தது. இதனால் ராகவேந்திரசாமியின் குடும்பத்தினர், வருத்தம் அடைந்துள்ளனர்.
பெங்களூரின் கன்னமங்களாவிலும், பட்டாசு சத்தத்தால் பதறிய நாய், 14வது மாடியில் இருந்து விழுந்து இறந்தது. இத்தகைய சம்பவங்களை, விலங்குகள் நல சங்கங்கள் கண்டித்துள்ளன.
விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
பண்டிகை என்ற பெயரில், அதிக சத்தத்துடன் பட்டாசு வெடிப்பதால், விலங்குகள், பறவைகள் படும் அவதியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வளர்ப்பு பிராணிகள் அதிகம் உள்ள குடியிருப்புகளில், பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.