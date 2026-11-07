சீட்டு கம்பெனியில் பணம் போட்டு ஏமாறாதீர்கள்: கிரஹலட்சுமி பயனாளிகளுக்கு சிவகுமார் அறிவுரை
சீட்டு கம்பெனியில் பணம் போட்டு ஏமாறாதீர்கள்: கிரஹலட்சுமி பயனாளிகளுக்கு சிவகுமார் அறிவுரை
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 11:54 PM
பெங்களூரு: ‘‘கிரஹலட்சுமி திட்டத்தின் பணத்தை, சீட்டு கம்பெனிகளில் கட்டி ஏமாறாதீர்கள். கம்பெனிகளின் ஆசை வார்த்தைகளுக்கு பலியாகாதீர்கள், என, முதல்வர் சிவகுமார் ஆலோசனை கூறினார்.
பெங்களூரின், முதல்வரின் அலுவலக இல்லமான கிருஷ்ணாவில், கிரஹலட்சுமி பயனாளிகளுடன், முதல்வர் சிவகுமார் நேற்று கலந்துரையாடினார். அவர்களிடம் பேசி பிரச்னைகளை கேட்டறிந்தார்.
பயனாளிகள் அனைவரிடமும் கருத்துகளை கேட்டறிந்த பின், முதல்வர் பேசியதாவது:
பெண்களுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதால், கிரஹலட்சுமி திட்டத்தை செயல்படுத்தினோம். 36 மாதங்களாக திட்டம் செயல்படுகிறது. வரும் நாட்களில் இத்திட்டத்தை யாரும் நிறுத்த முடியாது. எங்களை பார்த்து மஹாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசத்தில் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளனர்.
பெண்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு, நல்ல கல்வியை தாருங்கள். அதுதான் மிகப்பெரிய சொத்து. பெலகாவியில் கூட்டத்தொடர் துவங்குவதற்குள், அமைச்சரவையில் பெண் அமைச்சர் இருப்பார்.
இறந்தவர்களின் கணக்குகளுக்கும், கிரஹ லட்சுமி திட்டத்தின் பணம் சென்றுள்ளது. அந்த பணத்தை யார், எப்படி பயன்படுத்தினர் என்பது தெரியவில்லை. எனவே திட்டத்தை ஆய்வு செய்தோம். உண்மையான பயனாளிகளுக்கு பணம் செல்கிறது.
பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கின்றனர். சிலர் வியாபாரம் துவக்கியுள்ளனர். சிலர் குடும்ப தேவைக்கு பயன்படுத்தினர்.
சிலர் கிரஹ லட்சுமி திட்டத்தின் பணத்தை, வட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு பணம் கொடுத்தும், சீட்டு கம்பெனியில் போட்டு ஏமாறுகின்றனர். அப்படி செய்யாதீர்கள். ஆசை வார்த்தைகளுக்கு பலியாகாதீர்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.