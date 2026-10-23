வரதட்சணையால் மனைவி தற்கொலை கணவருக்கு 10, மாமியாருக்கு ‘7 ஆண்டு’
வரதட்சணையால் மனைவி தற்கொலை கணவருக்கு 10, மாமியாருக்கு ‘7 ஆண்டு’
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 07, 2026 11:16 PM
ஷிவமொக்கா: வரதட்சணை கேட்டு மனைவியை துன்புறுத்தியதால், மனைவி தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில், கணவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து, மூன்றாவது கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் நேற்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.
ஷிவமொக்கா மாவட்டம், தீர்த்தஹள்ளியின் ஹலுகுடே கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தயானந்த் – ஜோதி தம்பதி. திருமணமான நாளில் இருந்து வரதட்சணை கேட்டு, மனைவியை தயானந்த் துன்புறுத்தி வந்தார்.
இதனால் மனவேதனை அடைந்த ஜோதி, கடந்த 2021ல் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது தொடர்பாக கணவர் தயானந்த், மாமியார் சுமித்ரா மீது, ஆகும்பே போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் பதிவானது.
இவ்வழக்கு மூன்றாவது கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி யஷ்வந்த்குமார் முன்னிலையில் நடந்து வந்தது. இருதரப்பு விசாரணையும் முடிந்து, நேற்று அவர் தீர்ப்பு வழங்கினார்.
அதில், ‘வரதட்சணை கேட்டு மனரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும் துன்புறுத்தியால் ஜோதி தற்கொலை செய்து கொண்டது உறுதியாகியுள்ளது. இதையடுத்து, தயானந்திற்கு 10 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், 2.24 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. அவரின் தாய் சுமித்ராவுக்கு, ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. ஜோதியின் குடும்பத்திற்கு அபராத தொகையை வழங்க வேண்டும்’ என்று உத்தரவிட்டார்.