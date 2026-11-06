வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு முதல் தவணையாக இன்று ரூ.2,500 வழங்கல்
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு முதல் தவணையாக இன்று ரூ.2,500 வழங்கல்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:17 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:44 PM
பெங்களூரு: ''வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்படும். முதல் தவணையாக இன்று 2,500 ரூபாய் விடுவிக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள தொகை, வரும் நாட்களில் வழங்கப்படும்,'' என, முதல்வர் சிவகுமார் தெரிவித்தார்.
பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில், வறட்சியால் பாதித்த யாத்கிர் மாவட்டத்தின் 1,06,462 விவசாயிகளுக்கு, தலா 2,500 ரூபாய் வீதம் 17.43 கோடி ரூபாயை, அவர்களின் வங்கி கணக்கிற்கு வரவு வைக்கும் பணியை துவக்கி வைத்தார்.
முதல் தவணை
பின், அவர் பேசியதாவது:
வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்படும். முதல் தவணையாக இன்று 2,500 ரூபாய் விடுவிக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள தொகை 15 முதல், 20 நாட்களில் வழங்கப்படும்.
விவசாயிகளின் வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டும் என்ற நிலைபாட்டில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. அரசு வழங்கும் இந்த நிவாரண தொகை, விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக உதவும் என்று கூற முடியாது.
மத்திய அரசின் திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகள்படி, தேசிய பேரிடர் மீட்பு நிதியத்திடம் இருந்து தேவையான நிதி கிடைத்ததும், மீதமுள்ள தொகை விவசாயிகள் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
எங்கள் வாழ்நாளில் இவ்வளவு கடுமையான வறட்சியை பார்த்ததில்லை.
1.43 கோடி ஏக்கர் சேதம்
கூட்டு பயிர் சேத மதிப்பீட்டு அறிக்கையின்படி, மாநிலத்தில் 1.43 கோடி ஏக்கர் பயிர்கள் சேதமடைந்து உள்ளன. 226 தாலுகாக்கள் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கும்போது, மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களின்படி எந்தவித அழுத்தத்துக்கும் அடிபணியாமல் இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது.
விவசாயிகளுக்கு பயிர் இழப்பீடாக தலா 2,000 ரூபாய் வீதம், 22,400 கோடி ரூபாய் வழங்கும்படி மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. இது தொடர்பாக பிரதமரை சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளோம். அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகள் எங்களுடன் வந்து, மத்திய அரசை வலியுறுத்தும்படி கேட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு பேசினார்.