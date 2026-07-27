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﻿ சமூக சேவகர் என்ற பெயரில் போதை கடத்தியவர் ஓட்டம்

﻿ சமூக சேவகர் என்ற பெயரில் போதை கடத்தியவர் ஓட்டம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:56 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:56 PM

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தட்சிண கன்னடா: சமூக சேவகர் என்ற போர்வையில், ஆம்புலன்சில் போதைப்பொருள் கடத்தியவர் தலைமறைவானார்.

தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், மங்களூரு சி.சி.பி., எனும் நகர குற்றப்பிரிவுக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், குலாயிகுட்டே கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் 'ரெய்டு' நடந்தது.

அப்போது வீட்டில் இருந்த, 1.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 15.17 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ., போதைப் பொருளை கைப்பற்றினர். வீட்டில் இருந்த மனு என்பவரிடம் விசாரித்தபோது, டில்லியில் இருந்து பெங்களூரு போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவது தெரிந்தது.

விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், ஜூலை 15ம் தேதி, பாகல்கோட் மாவட்டம், ஹூனகுந்த் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள 'ராயல் இன்' என்ற லாட்ஜில் ரெய்டு நடத்தினர். இதில், 5.50 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 5.196 கிலோ எம்.டி.எம்.ஏ., போதைப்பொருள், கார், பைகள், மொபைல் போன்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

இண்டபெட்டு கிராமத்தின் முகமது அல்தாப், அல்பாஸ், உஜ்ஜிரேயின் முகமது முஸ்தபா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

டில்லியில் இருந்து கடத்தி வரப்படும் போதைப்பொருள், பெங்களூருக்கு கொண்டு வரப்படும். அங்கிருந்து தட்சிண கன்னடா, உடுப்பி உட்பட கேரளாவில் சில பகுதிகளுக்கு வினியோகித்து வந்துள்ளனர். அப்போது, ஜலீல் பாபா, தனது ஆம்புலன்ஸ் மூலம், போதைப்பொருட்களை கடத்துவதாக, அந்த நபர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்த ஜலீல் பாபா என்பவர், பெல்தங்கடியின் சமூக ஆர்வலராக தன்னை காட்டிக் கொண்டுள்ளார். பெல்தங்கடியில் இருந்து மங்களூருக்கு ஆம்புலன்சை அதிவேகமாக ஓட்டி சென்று, பலரின் உயிரை காப்பாற்றி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக காணொளிகளை, சமூக ஊடகங்களில் பதிவேற்றி, விளம்பரம் செய்துள்ளார். தற்போது போதைப்பொருள் கும்பலுடன் அவருக்கு உள்ள தொடர்பு நிரூபணமானதால், அவரின் உண்மையான முகம் வெளியானது.

நான்கு பேர் கைதான தகவல் அறிந்த அவர், ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்துடன் தலைமறைவாகி விட்டார். மொபைல் போனை 'சுவிட்ச் - ஆப ் ' செய்துள்ளார். இவரை கண்டுபிடிக்க மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி., தனிப்படை அமைத்து உள்ளார்.

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