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﻿ கிராமங்களில் வசிப்போரின்  வீடு தேடி வரும் 'இ - பட்டா' 

﻿ கிராமங்களில் வசிப்போரின்  வீடு தேடி வரும் 'இ - பட்டா' 

ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:15 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:15 AM

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பெங்களூரு: ''கிராமங்களில் வசிப்பவர்களுக்கும், வீட்டு வாசலுக்கு சென்று, 'இ - பட்டாக்கள் வந்து சேரும்,'' என, ஊரக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை அமைச்சர் ஈஸ்வர் கண்ட்ரே தெரிவித்து உள்ளார்.

அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: கிராமங்களில் வசிப்பவர்கள் தங்கள் சொத்துகளுக்கு கட்டாயம் இ - பட்டா வாங்க வேண்டும் என மாநில அரசு அறிவித்தது. இதை பலரும் கடைப்பிடிக்கின்றனர்.

அதே சமயம், இ - பட்டா வழங்கும் சர்வரில் சமீப நாட்களாக அடிக்கடி கோளாறு ஏற்படுகிறது. இதனால், பலரும் பஞ்சாயத்து அலுவலகங்களுக்கு அடிக்கடி செல்கின்றனர்.

இந்த சிரமத்தை தவிர்க்கும் வகையில் ஒவ்வொருவரின் வீடுகளுக்கே சென்று, இ - பட்டா வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவில், பெங்களூரு, மங்களூரு, கலபுரகி, பெலகாவி ஆகிய மாவட்டங்களின் ஊரக வளர்ச்சி துறை தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள் இடம் பெற்று உள்ளனர். இக்குழுவினரை அடுத்த, 10 நாட்களுக்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தி உள்ளேன். விரைவில், இ - பட்டா வீட்டு வாசலுக்கே வந்து சேரும்.

இவ்வாறு அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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