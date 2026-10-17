மின் கட்டண பாக்கி ரூ.12 ஆயிரம் கோடி அரசு துறைகளால் ‘எஸ்காம்’கள் பரிதவிப்பு
மின் கட்டண பாக்கி ரூ.12 ஆயிரம் கோடி அரசு துறைகளால் ‘எஸ்காம்’கள் பரிதவிப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:54 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவின் பல்வேறு அரசு துறைகள், ‘எஸ்காம்கள்’ எனும் மின் வினியோக நிறுவனங்களுக்கு, 12 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக பாக்கி வைத்துள்ளன. இதனால் அந்த நிறுவனங்கள், பொருளாதார நெருக்கடியில் திணறுகின்றன.
பொதுமக்களுக்கு, எஸ்காம்கள் மின்சாரம் வினியோகிப்பதை போல, அரசு துறைகளுக்கும் மின்சாரம் வினியோகிக்கின்றன.
பொதுமக்கள் ஒரு மாதம் மின் கட்டணம் செலுத்தாவிட்டால், மின் வினியோக நிறுவனங்கள் மின் இணைப்பை துண்டிக்கின்றன. ஆனால் அரசு துறைகளே, ஆண்டுக்கணக்கில், மின் கட்டணம் பாக்கி வைத்துள்ளன. இதை வசூலிக்க முடியாமல், எஸ்காம்கள் கையை பிசைகின்றன. மின் கட்டண பாக்கி தொகை, தொடர்ந்து அதிகரிக்கிறது.
அரசின் பல்வேறு துறைகள், எஸ்காம்களுக்கு 12 ஆயிரத்து 463 கோடி ரூபாய் மின் கட்டணம் பாக்கி வைத்துள்ளன, இதில் கிராம வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ராஜ்துறை முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்த துறை 5,626 கோடி ரூபாய் பாக்கி வைத்துள்ளது.
கிராம பஞ்சாயத்துகளின் எல்லைக்குட்பட்ட தெரு விளக்குகள், குடிநீர் பம்ப் செட்கள் உட்பட, பல தேவைகளுக்கு மின்சாரம் வினியோகிக்கிறது. ஜி.பி.ஏ., மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள் அடங்கிய, நகர மேம்பாட்டு துறை, 3,923 கோடி ரூபாய் மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது.
தாசில்தார் அலுவலகங்கள் உட்பட, மற்ற அரசு அலுவலகங்கள் 2,913 கோடி ரூபாய் பாக்கி வைத்துள்ளன. பாக்கியை செலுத்தும்படி, மின்சாரத்துறை பல முறை நோட்டீஸ் அனுப்பியும், துறைகள் பொருட்படுத்தவில்லை.
இந்த அளவுக்கு மின் கட்டணம் பாக்கி வைத்துள்ளதால், எஸ்காம்கள் பொருளாதார நெருக்கடியில், சிக்கி திணறுகின்றன. பொதுமக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் பணம் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மின்சாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மின் கட்டண பாக்கி வைத்துள்ள, அரசு அலுவலகங்களுக்கு கே.இ.ஆர்.பி., விதிமுறைகளின்படி, 15 நாட்களுக்கு முன்னதாக நோட்டீஸ் அளிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகும் பில் செலுத்தாவிட்டால், அலுவலகங்களின் மின் இணைப்பை துண்டிக்க, எஸ்காம்களுக்கு உரிமை உள்ளது.
அவசர சேவைகளான அரசு மருத்துவமனைகள், அரசு பள்ளிகள், கல்லூரிகள், போலீஸ் நிலையங்கள், நீதிமன்றங்கள், குடிநீர் வினியோகிக்கும் மையங்களின், மின் இணைப்பை நாங்கள் துண்டிப்பது இல்லை. மக்களின் நலனை கருதி, இவற்றுக்கு விலக்களித்துள்ளோம்.
மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு, முன் பணம் செலுத்தியே, மின்சாரத்தை வாங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு வினியோகிக்க வேண்டும். அரசு துறைகள் மிக அதிகமான பில் தொகையால், எஸ்காம்கள் கடன் பெற்று மின்சாரம் வாங்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வட்டிக்கு மட்டுமே, ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவாகிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.