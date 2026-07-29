அவசர பராமரிப்பு பணி எதிரொலி பெங்களூரில் 31ல் குடிநீர் நிறுத்தம்
அவசர பராமரிப்பு பணி எதிரொலி பெங்களூரில் 31ல் குடிநீர் நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:56 AM
பெங்களூரு: அவசர பராமரிப்பு பணி எதிரொலியாக, பெங்களூரின் பல பகுதிகளில், வரும் 31ம் தேதி, காவிரி குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்படவுள்ளது.
இதுகுறித்து, பெங்களூரு குடிநீர் மற்றும் வடிகால் வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
காவிரி 5வது கட்ட திட்டத்தின் கீழ், குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் குழாய் வால்வில் ஏற்பட்டுள்ள கசிவை சரி செய்யும் வகையில், அவசர கால பராமரிப்பு பணி நடக்கவுள்ளது.
இதனால் பெங்களூரின் ஆனந்தபுரா, தொட்டபெட்டஹள்ளி, சிக்கபெட்டஹள்ளி, ஹரோஹள்ளி, கெஞ்சனஹள்ளி, கோவிந்தபுரா, வாசுதேவபுரா, மஞ்சேனஹள்ளி, கட்டிகேனஹள்ளி, சீனிசவாசபுரா, பெல்லஹள்ளி, திருமேனஹள்ளி, சொக்கனஹள்ளி, தாசரஹள்ளி, ரச்சேனஹள்ளி, தனிசந்திரா, செல்லகெரே, ஹொரமாவு அகரா, அமனி.
பைரதி கனே, கேட்டலஹள்ளி, கொத்தனுார் நாராயணபுரா, கொத்தனுார், என்.நாகேனஹள்ளி, கைலாசனஹள்ளி, பைரதி, பிலிசினஹள்ளி, பாலகெரே, பெல்லந்துார் அமானிகெரே, பெல்லந்துார், பென்னசந்திரா, தேவரபீசனஹள்ளி, அப்பிகெரே, சிக்கசந்திரா.
ஷெட்டிஹள்ளி, கரிகோபனஹள்ளி, ஆந்திரஹள்ளி, மாதரஹள்ளி, தொட்டபிதரகல்லு, லிங்கதீரனஹள்ளி, ஹீரோஹள்ளி, ஹொசஹள்ளி, குஞ்சூர், ஹகதுார், காடுபீசனஹள்ளி, கயமன அக்ரஹாரா, காடுகோடி, கும்பேன அக்ரஹாரா, நாகொண்டனஹள்ளி, பனத்துார், ராமோகொண்டனஹள்ளி, சித்தாபுரா, சொரஹுனசே, துபரஹள்ளி, வர்த்துார்.
கல்கெரே, ஹொரமாவு, கே.சன்னசந்திரா, வாரணாசி, வசந்தபுரா, உல்லால் சொன்னேனஹள்ளி, கனகல்லு, ஹெம்மிகேபுரா, சோமபுரா, வரசந்திரா, மனவர்த்தகாவலு, ஆரேனஹள்ளி, வட்டரபாளையா, உத்தரஹள்ளி, சுப்பிரமணியபுரா, குப்பலாலா.
துரஹள்ளி, கிட்டடகோனேனஹள்ளி, ஆலஹள்ளி, அம்பாலிபுரா, அஞ்சனபுரா, பசபுரா, பசவனபுரா, பேகூர், பெல்லந்துார், சந்திரசேகரபுரா, தொட்டகல்லசந்திரா, கொல்லஹள்ளி, கொட்டிகெரே, அரலுார், ஜுனசந்திரா, கைகொண்டரஹள்ளி, காலேன அக்ரஹாரா, கம்பதஹள்ளி, கம்பனஹள்ளி, கசவனஹள்ளி, கூட்லு, பரப்பன அக்ரஹாரா, பில்லகானஹள்ளி, ரகுவனஹள்ளி, தலகட்டபுரா.
திப்பசந்திரா, வஜ்ரஹள்ளி, எலேனஹள்ளி, பெரட்டேன அக்ரஹாரா, போகனஹள்ளி, சிக்கபெல்லந்துார், சிக்கதோகூரு, தொட்டகண்ணள்ளி, நாகதானபுரா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், வரும் 31ம் தேதி காலை 6:00 மணி - இரவு 9:00 மணி வரை, காவிரி குடிநீர் வராது.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.