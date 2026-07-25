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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ பிரபல நிறுவனங்கள் பெயரில் விற்பனை  போலி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பறிமுதல் 

﻿ பிரபல நிறுவனங்கள் பெயரில் விற்பனை  போலி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பறிமுதல் 

﻿ பிரபல நிறுவனங்கள் பெயரில் விற்பனை  போலி பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பறிமுதல் 

ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:29 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:29 AM

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சிக்கபல்லாபூர்: பிரபல நிறுவனங்கள் பெயரில் விற்பனை செய்த, 200 லிட்டர் போலி பூச்சிகொல்லி மருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சிக்கபல்லாபூர் டவுனில் வசிப்பவர் சோமசுந்தர், 50. இவர் தன்னை, பயிர்களை காக்கும் நிபுணர் என்று, விவசாயிகளிடம் அறிமுகம் செய்து கொண்டார்.

மாம்பழம், மாதுளை பயிரிடும் விவசாயிகளின் நம்பிக்கையை பெற்றார். 'நானே வீட்டில் தரமான பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தயாரிக்கிறேன்; குறைந்த விலைக்கு தருகிறேன்' என்று விவசாயிகளிடம் கூறினார்.

இதை நம்பிய விவசாயிகள், சோமசுந்தரிடம் இருந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வாங்கி பயிர்களுக்கு தெளித்தனர். பயிர்கள் அழுகி போனதால், சோமசுந்தர் போலியான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை விற்பனை செய்தது தெரிந்தது.

இதுகுறித்து விவசாய துறை அதிகாரிகளிடம், விவசாயிகள் புகார் அளித்தனர். சோமசுந்தர் வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது, பிரபல நிறுவனங்களின் லேபிள்களை பயன்படுத்தி, போலியான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பாட்டில்களில் அடைத்து விற்பனை செய்தது தெரிந்தது.

அதன்படி, 200 லிட்டர் போலி பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. விவசாய துறை அதிகாரிகள் அளித்த புகாரில், சிக்கபல்லாபூர் போலீசார் சோமசுந்தரிடம் விசாரிக்கின்றனர்.

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