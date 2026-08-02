பெண்ணிடம் ரூ.2.50 கோடி மோசடி போலி சாமியாருக்கு வலைவீச்சு
பெண்ணிடம் ரூ.2.50 கோடி மோசடி போலி சாமியாருக்கு வலைவீச்சு
ADDED : ஆக 01, 2026 11:04 PM
பெங்களூரு: வீட்டில் உள்ள துஷ்ட சக்தியை, விரட்டுவதாக பெண்ணை நம்ப வைத்து, அவரிடமிருந்து, 2.50 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்து தப்பியோடிய சாமியாரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
ஆந்திராவை சேர்ந்தவர் குமுதா. இவர் பெங்களூரின் சாம்ராஜ்பேட்டில் குடும்பத்துடன் வசிக்கிறார். இவர் தன் வீட்டை அடமானம் வைத்து, கடன் வாங்க முயற்சித்தார். அப்போது, இவருக்கு, தன் நண்பர்கள் மூலமாக பரத், சங்கர் அறிமுகமாகினர். இவர்கள் வங்கியில் கடன் பெற்று தருவதாக குமுதாவுக்கு ஆசை காட்டினர்.
இதற்கிடையே, குமுதாவின் மகன் பைக் விபத்தில் சிக்கி, காயமடைந்தார். இதையறிந்த சங்கரும், பரத்தும், 'உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை என, தோன்றுகிறது. வீட்டில் துஷ்ட சக்திகள் புகுந்திருக்கலாம். இதனால் உங்கள் மகனுக்கு விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது' என்றனர். இதை கேட்டு குமுதா பீதியடைந்தார்.
இதை சாதகமாக பயன்படுத்திய பரத்தும், சங்கரும், 'எங்களுக்கு தெரிந்த சாமியார் பாட்ஷா என்பவர் இருக்கிறார். அவர் சக்தி வாய்ந்தவர். அவரை வைத்து உங்கள் வீட்டில் பூஜை செய்தால், துஷ்ட சக்திகள் விலகும். பிரச்னைகள் அகலும்' என்றனர்.
இதை நம்பிய குமுதாவும், பாட்சாவிடம் போனில் பேசி, தன் வீட்டில் பூஜை செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டார். அதன்பின் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு, பூஜை செய்தார்.
சில நாட்களுக்கு பின், குமுதாவை தொடர்பு கொண்ட பாட்ஷா, 'எனக்கு ரிசர்வ் வங்கியில் இருந்து, 500 கோடி ரூபாய் வர வேண்டியுள்ளது. அந்த பணத்தை பெற, அவசரமாக, 2.50 கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் பணம் கொடுத்தால், கூடுதலாக, 10 கோடி ரூபாய் சேர்த்து தருகிறேன்' என்றார்.
இதை உண்மை என நம்பிய குமுதா, தன் வீட்டை, 8.50 கோடி ரூபாய்க்கு விற்றார். அதில், 2.50 கோடி ரூபாயை, பாட்ஷாவிடம் கொடுத்தார்.
பணம் கைக்கு கிடைத்த பின், அவரது சுயரூபம் தெரிந்தது. வாங்கிய பணத்தை திருப்பி கொடுக்காமல் ஏமாற்றத் துவங்கினார். பணத்தை கேட்டு நெருக்கடி கொடுத்த குமுதாவுக்கு, பாட்ஷா, சங்கர், பரத் கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து, சி.சி.பி., போலீசாரிடம் குமுதா புகார் அளித்தார். போலீசாரும் பாட்சா, சங்கர் மற்றும் பரத் மீது வழக்கு பதிவு செய்தனர். தலைமறைவான அவர்களை தேடி வருகின்றனர்.