நடைபாதையில் போலி வெடிகுண்டு ஞானபாரதி நகரில் திடீர் பதற்றம்
நடைபாதையில் போலி வெடிகுண்டு ஞானபாரதி நகரில் திடீர் பதற்றம்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 09:06 PM
ஞானபாரதி நகர்: மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் நடைபாதையில் போலி வெடிகுண்டு வைத்தவரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
பெங்களூரு, சொன்னேனஹள்ளி சதுக்கம் காலிமனை பகுதிக்கு அருகிலுள்ள நடைபாதையில், வெடிகுண்டு போன்ற பொருள் கிடந்ததாக, ஞானபாரதி போலீசாருக்கு நேற்று காலையில் தகவல் கிடைத்தது.
போலீசார், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்றனர். மர்ம பொருள் கிடந்த பகுதியில், யாரும் வராத அளவுக்கு தடுப்புகள் அமைத்தனர். அவ்வழியாக வரும் வாகனங்கள், வேறு சாலைகளில் செல்லும்படி அறிவுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, வெடிகுண்டு செய லிழப்பு நிபுணர் குழுவினர், சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். அவர்கள் பரிசோதனை செய்ததில், உண்மையான வெடிகுண்டு அல்ல; போலி என்பது தெரி யவந்தது.
மக்களை அச்சுறுத்துவதற்காக, யாரோ சிலர் வேண்டுமென நடைபாதையில் அந்த பொருளை வீசி விட்டு சென்றிருக்கலாம் என போலீசார் கருதுகின்றனர். இதன் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. அப்பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை போலீசார் சோதனை செய்கின்றனர்.
பெங்களூரு நகர போலீஸ் கமிஷனர் சீமந்த் குமார் சிங் கூறுகையில், ‘‘அப்பகுதியில் கிடந்தது வெடிகுண்டு இல்லை. கல்குவாரியில் பயன்படுத்தப்படும் வெடிகுண்டும் இல்லை. இது போலியானது. இதை அப்பகுதியில் வைத்தவர்கள் யார் என்பது குறித்து விசாரிக்கப்படுகிறது,’’ என்றார்.
இதற்கிடையே, ஞானபாரதி நகரில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக, சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவியதால் மக்கள் பீதி அடைந்தனர்.