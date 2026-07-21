அமைச்சர் பெயரில் போலி வீடியோ முதியவரிடம் ரூ.6.88 லட்சம் பறிப்பு
அமைச்சர் பெயரில் போலி வீடியோ முதியவரிடம் ரூ.6.88 லட்சம் பறிப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:55 AM
பெங்களூரு: மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பெயரில் வந்த போலி வீடியோவை நம்பிய முதியவர் ஒருவர், 6.88 லட்சம் ரூபாய் பறிகொடுத்தார்.
பெங்களூரின், நாராயணபுராவில் 66 வயது முதியவர் வசிக்கிறார். இவர் அரசு பணியில் இருந்து, ஓய்வு பெற்றவர். நடப்பாண்டு மார்ச் மாதம், இவரது மொபைல் போனுக்கு மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பெயரில், ஒரு வீடியோ வந்தது.
அந்த வீடியோவில் 'மத்திய அரசும், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் இணைந்து, புதிதாக முதலீடு திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளன. இதில் முதலீடு செய்தால், குறுகிய காலத்தில் அதிகமான லாபம் பெறலாம்' என கூறப்பட்டிருந்தது.
ஆசை வார்த்தை வீடியோவில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா நிர்மலா சீதாராமன் பேசுவது போன்று, 'டீப் பேக்' தொழில்நுட்பம் மூலமாக காட்டப்பட்டிருந்தது. இதை உண்மை என நம்பிய முதியவர், வீடியோவில் இருந்த லிங்கை கிளிக் செய்து, தன் கே.ஒய்.சி., உட்பட, அனைத்து தகவல்களையும் பதிவு செய்தார்.
அதன்பின் அவருக்கு, 'வாட்ஸாப்'பில் ஓர் அழைப்பு வந்தது. அதில் பேசிய நபர், 22,000 ரூபாய்க்கு பதில், 6 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகையை, முதலீடு செய்தால், வெறும் 10 நாட்களில் 15 லட்சம் ரூபாய், திரும்ப கிடைக்கும் என, ஆசை காட்டினார்.
அரசு திட்டம் என்பதால், பணம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில், முதியவர் மார்ச் முதல் ஜூன் வரை, அந்நபர் கூறிய வங்கி கணக்குகளுக்கு, படிப்படியாக 6.88 லட்சம் ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்தார். ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகியும், பணம் திரும்ப வரவில்லை. அந்நபரின் வாட்ஸாப் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தும் பலன் இல்லை. ஏமாந்ததை உணர்ந்த முதியவர், சைபர் கிரைம் போலீஸ் நிலையத்தில், புகார் அளித்தார். போலீசாரும் விசாரிக்கின்றனர்.
சைபர் குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஆன்லைன்களில் வரும் போலியான வீடியோக்களை நம்ப கூடாது. சமூக வலைதளங்களில் வரும் கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகளை நம்பி, எந்த லிங்கையும் கிளிக் செய்ய வேண்டாம் என, பல முறை அறிவுறுத்தியுள்ளோம்.
பரிசு பொருட்கள் வந்துள்ளன, லாட்டரி அடித்துள்ளது, டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் என, பல வழிகளில் சைபர் குற்றவாளிகள், பணத்தை கொள்ளை அடிக்கின்றனர்.
பணம் பறிப்பு தங்களின் வங்கி கணக்கு, ஆதார் எண் உட்பட, தனிப்பட்ட எந்த விபரங்களையும், அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் தெரிவிப்பது அபாயமானது. பணத்தை இழக்க நேரிடும்.
மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை பற்றி, அறிவிப்பு வெளியானால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு உறுதிப்படுத்தி வேண்டும். அரசுகளின் அதிகாரப்பூர்வமான இணையதளங்களில் பரிசீலிப்பது நல்லது. சந்தேகத்துக்கு இடமான லிங்க்குகளை பொருட்படுத்த கூடாது.
சமீப நாட்களாக, சைபர் குற்றவாளிகள் ஏ.ஐ., தொழில்நட்பத்தை பயன்படுத்தி, அரசியல்வாதிகள், நடிகர்கள், முக்கியஸ்தர்கள் குரலில், வீடியோக்கள் வெளியிட்டு பணம் பறிக்கின்றனர். இந்த வீடியோக்கள் உண்மையானவை போன்றே தென்படுவதால், மக்கள் ஏமாறுகின்றனர். எனவே எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.